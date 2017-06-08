Вот заливает!

Впервые за многие годы разлилась и вышла из берегов река Большая Инта. В черте Инты подтопленными оказались жилые дома и дачные постройки.

В связи с подъемом уровня воды в реке Печора 7 июня в Печорском районе и на территории городского округа «Вуктыл» были введены режим повышенной готовности. На время было приостановлено движение парома Усинск—Вуктыл.