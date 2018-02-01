В Коми почтили память героев Сталинграда

Сегодня, 2 февраля, страна отметит 75-летнюю годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.



В минувшую среду в зале Академического театра драмы им. В. Савина прошло торжественное мероприятие для ветеранов. Как рассказал председатель городской ветеранской организации Владимир Пыстин, сегодня в столице Коми осталось всего 82 ветерана войны. Из них лишь несколько человек смогли прийти на праздник.



В зале, заполненном до отказа, были и пожилые, и молодежь. Но нынешние ветераны — это в основном дети фронтовиков. Слушая выступления, они вытирали слезы. Ведь это об их отцах, их близких шла речь. Собравшихся поздравил мэр города Валерий Козлов, председатель Совета депутатов МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю, инспектор Министерства обороны Анатолий Иванов.

— Несколько лет назад я, работая тогда в органах соцзащиты, возила пятерых ветеранов в Волгоград. Они встречались со своими однополчанами, — говорит председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова. — Я до сих пор со слезами вспоминаю, как мы ходили на Мамаев курган. Но сегодня никого из этих людей уже нет в живых.

Владимир Пыстин, обращаясь к молодым, призвал их беречь память о героях войны. Ведь сегодня наша история и наша Победа нуждаются в защите от тех, кто пытается провести ревизию и умалить подвиг народа, вклад СССР в разгром фашизма.