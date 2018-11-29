В Коми предлагают создать киберпатруль из пенсионеров

За информационной безопасностью детей могут следить народные дружинники вместе с правоохранительными органами.

Такую идею высказал на днях министр МВД по Коми Виктор Половников. В ряды таких дружинников следует привлекать активных пенсионеров.

— Зачастую о противоправных действиях или намерениях подростки сообщают в соцсетях. Такие настроения необходимо отслеживать и пресекать. Нам никто не мешает организовать дружины, которые будут мониторить соцсети. Надо не ходить по улицам, а сидеть за компьютером и докладывать, — сказал министр.