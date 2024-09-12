В Коми приедет Высоцкий (Блиц от 13 сентября)

В Сыктывкаре пройдет второй литературно-музыкальный фестиваль «Зарни кыв» («Золотое слово»).

Фестиваль пройдет с 23 по 26 сентября в библиотеках Сыктывкара, Выльгорта и Корткероса. Всего запланировано 45 мероприятий – лекции для специалистов и студентов о детском чтении, мастер-классы по иллюстрации от современных художников, дискуссии, выставки и концерты. Планируются встречи с известными писателями, поэтами и артистами, деятелями культуры среди которых, например, Никита Высоцкий – актер театра и кино, кинорежиссер, директор государственного музея Владимира Высоцкого.

Двое вышли на свободу

Суд апелляционной инстанции изменил приговор в отношении фигурантов дела «Комиавиатранса», они освобождены из-под стражи.

Экс-гендиректор предприятия Алексей Фесенко и директор ООО «АНАЭРО» Олег Землянский были осуждены к лишению свободы за хищение принадлежащих авиакомпании денег. При апелляционном рассмотрении уголовного дела суд установил, что после приговора осужденные полностью возместили причиненный ущерб. Смягчающим обстоятельством признан также пожилой возраст осужденных.

На прививку становись!

Началась прививочная кампания против гриппа. По информации Управления Роспотребнадзора Коми, планируется привить не менее 435 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей (60% от всего населения).

В Коми уже поступила вакцина «Ультрикс квадри», «Совигрипп» и «Флю-М» для детей и для взрослых. Иммунизацию против гриппа необходимо проводить в сентябре-ноябре до начала эпидемического подъема заболеваемости. Иммунитет после прививки вырабатывается через две недели. По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает смертность от гриппа на 41%.

Мартиролог пополнился

На этой неделе стало известно о гибели семерых бойцов из Коми.

В ходе СВО погибли житель Усть-Куломского района Руслан Зезегов, Елнур Джафаров из Сыктывкара, Николай Голубов из ухтинского поселка Шудаяг, Сергей Онучин из Печоры, Тимур Федотов из села Краснобор Ижемского района, Иван Русанов, уроженец села Ёрмица Усть-Цилемского района (до СВО проживал в Печоре), и Виктор Киреев из Ухты.

В Заполярье – сибирские ели​​

«ВоркутаУголь» приобретет и доставит в Воркуту тысячу вечнозеленых хвойных деревьев.

Градообразующее предприятие подарит каждому воркутинцу возможность присоединиться к озеленению родного города – самостоятельно посадить и вырастить ель. Предполагается, что их будет около тысячи штук – саженцев сибирских елей высотой от 3 до 3,5 метра.

С коромыслом на плечах

В Сыктывкаре вновь пройдет «Райда» – конкурс среди девушек, владеющих коми языком.

Проведение городского этапа конкурса намечено на 18 октября. Девушки должны будут подготовить самопрезентацию, продемонстрировать свои таланты и умение красиво пройтись с коромыслом. Конкурс проводит Центр коми культуры Сыктывкара при содействии городского представительства МОД «Коми войтыр». Победительница конкурса будет защищать честь Сыктывкара на республиканском уровне.

Торговаться не стали

Участок недр с запасами нефти в Интинском районе не заинтересовал покупателей.

В августе департамент по недропользованию по Северо-Западу объявил о проведении аукциона на право пользования участком недр Сарьюгинский для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Участок расположен на территории муниципального округа Инта, в 50 километрах от города. Площадь участка – 518 кв.км. Стартовая цена нефтеносного участка – всего 2,5 млн руб. (стоимость однокомнатной квартиры в убогой «панельке»). Но и за эти деньги желающих не нашлось – аукцион признан несостоявшимся.

Кто получит субсидии?

В Коми на оборудование кемпингов выделят 31,5 млн рублей. 18 сентября начнется отбор заявок на возмещение части затрат на развитие туристической инфраструктуры.

Субсидированию подлежат фактически понесенные затраты в размере 70% на приобретение объектов кемпинг-размещения, но не более 3 млн рублей на один объект. На получение субсидии могут претендовать индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями).

Взятки берут даже в лесу

В Сысольском районе лесничего уличили во взяточничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Установлено, что сотрудник лесничества незаконно получил 180 тысяч рублей наличными от местного жителя. За это мужчина получил возможность беспрепятственно заготавливать древесину на территории Визингского участкового лесничества, не имея на то законных оснований.

Дети и «легкие деньги»

Все больше детей вовлекают в незаконный бизнес по распространению наркотиков. За восемь месяцев 2024 года в республике было зарегистрировано 224 преступления – на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Детям предлагают стать закладчиками и размещать в подъездах или раздавать листовки с ссылками на сайты с наркотиками. Им говорят, что вы – несовершеннолетние, вам ничего за это не будет: даже если поймают, то поругают и отпустят. Но это не так: ответственность за тяжкие преступления наступает с 14 лет. Всего за восемь месяцев 2024 года преступления совершили 170 несовершеннолетних (в 2023 году – 134).

Крах семейного «бизнеса»

В Инте муж и жена разработали преступную схему хищения бюджетных средств.

Супруги неправомерно получили финансовую поддержку от администрации города. Сначала женщина представила в мэрию документы, подтверждающие якобы понесенные ею затраты, связанные с реализацией проекта «Открытие семейно-досугового центра «Квадродром». Сама же перевела полученные из бюджета 1,5 млн рублей на счет супруга, который в свою очередь расплатился ими за автомобиль «Лада Ларгус». В администрацию он представил документы для получения субсидии для проекта «Открытие социального такси». По истечении срока действия договора с администрацией супруги прекратили предпринимательскую деятельность, причинив бюджету ущерб на общую сумму в 3 млн рублей. По приговору суда муж приговорен к двум годам лишения свободы, его супруга получила условный срок.

Операция «Нетрезвый водитель»

С 13 по 16 сентября в Сыктывкаре пройдут профилактические рейды. Полицейские будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя.

За управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное нарушение – уголовная ответственность.