В Коми продолжают «кошмарить» бизнес

На прошлой неделе на заседании коллегии республиканской прокуратуры выступил Уполномоченный по правам предпринимателей Игорь Бобков. И рассказал такую историю.

К нему обратились предприниматели из Удорского района, занимающиеся торговлей. То, что бизнес часто «кошмарят», а предпринимателей замучили проверками, не секрет. Но сейчас, после проверок, проведенных ОБЭП, двух предпринимателей — Ивана Трофимова и Наталью Годорожу — могут и вовсе лишить права заниматься бизнесом. Какой же смертный грех они совершили?

Оказалось, что при проверке магазинов было найдено несколько предметов под известными торговыми марками. Это не фирменные вещи, а подделка под бренд. Правда, и цена у них была тоже не брендовая — копеечная.

Лишить сельских лавочников права заниматься бизнесом очень легко. Но при этом закроются три магазинчика и человек десять останутся без работы. Многие из них являются единственными кормильцами в семье. Трудоустроиться где-то еще им почти нереально.

«Дольче Габанов»

В качестве байки передают случай с сельским бизнесменом Габановым (распространенная в Коми фамилия). У него якобы изъяли несколько вещей под маркой «Dolce&Gabbana». Местные анискины заподозрили худшее, а именно – контрафакт. К этому выводу они пришли с помощью дедукции. Цена товара явно не соответствовала наклейке.

Представим себе, что какая-нибудь условная деревня Пупкино решила вскладчину купить платье, дамскую сумочку или кроссовки от «Dolce&Gabbana». В лучшем случае сельчане смогут приобрести даже не пару, а одну фирменную кроссовку на всю деревню.

Вряд ли в том же Удорском районе, где многие выживают как могут, выстроится очередь покупателей, готовых по реальной цене купить одежду и обувь от Nike, Reebok, Аdidas или Gucci. Зато в кроссовках и куртках с такими надписями с удовольствием щеголяют подростки. Это подделки, но молодежи они нравятся.

Когда-то все сходили с ума от брендовых джинсов, сумок и обуви. Теперь рынки России (впрочем, как и Турции, Казахстана, Украины и многих других стран) заполнены товарами-подделками. Это, конечно, плохо, но такая ситуация характерна для бедных стран, к числу которых относится, увы, и Россия. Качественные шмотки большинству людей не по карману. Можно, конечно, и дальше ужесточать законы, проводить полицейские рейды и облавы. Но тогда и некачественные товары тоже будут не по карману.

Мытари и мытарства

Малый бизнес приходит туда, откуда государство уходит (невыгодно, хлопотно, затратно). Предприниматель начинает свое дело в глубинке не от хорошей жизни, а когда не остается другой возможности хоть как-то зарабатывать, кормить семью. Он создает рабочие места для себя и своих земляков, помогая им выживать. Держит скотину, печет хлеб, открывает мастерскую или парикмахерскую, завозит и продает хозтовары, продукты и одежду. То есть выполняет по сути социальные функции. А государство вместо помощи насылает на сельского лавочника, фермера или пекаря целую ораву проверяющих: налоговиков, полицейских, инспекторов всех мастей.

Но мало того, возбуждаются и уголовные дела. Дескать, «синьор Габанов из деревни Пупкино» нанес страшный ущерб всемирно известной итальянской фирме. В Италии, конечно, этого не заметят. Зато оценит начальство. Оно скажет: «Молодец, Анискин, раскрыл громкое преступление! Нам — галочка в отчете, тебе — премия». И еще кучу казенных денег потратим, чтобы спасти репутацию «Dolce&Gabbana». Заодно обеспечим работой прокурора, судью, адвоката, пристава-исполнителя. Вот вроде бы одна фальшивая кроссовка под прилавком – а сколько от нее пользы!

Предприниматели из разных уголков Коми часто обращаются в редакцию с рассказами о своих мытарствах. У них разные адреса, но сами истории похожи, как близнецы: сотрудники правоохранительных органов зачастую приходят без формы, документов не предъявляют, заходят за прилавок и во все подсобные помещения, все проверяют, в отсутствие владельца требуют от работников всю документацию, в том числе и коммерческого характера… Иногда задумаешься: а у кого тут бизнес — у продавцов или у проверяющих?

Многие в глубинке молчат и терпят: боятся жаловаться в вышестоящие организации. Ведь в маленьком районе у проверяющих везде свои люди — зять, сват, брат, кум. Заявление пройдет по кругу и, вернувшись, как бумеранг, ударит по жалобщику.

А за сумку ответишь!

— У меня в Усогорске две торговые точки по продаже промтоваров, женской и детской одежды, — рассказала Наталья Годорожа. — В октябре прошлого года была проверка. Нашли две кофточки с фирменной надписью. Потом еще нашли три костюма, кроссовки и несколько сумок под спортивную обувь…

(Для справки: сумки, например, продавались по 100 рублей. Родители брали их школьникам под «сменку».)

— На меня завели уголовное дело. Для защиты я нанимала адвоката. 15 ноября был суд. Правда, уголовную ответственность с меня сняли. Еще до этого я оплатила материальный ущерб фирмам по тем реквизитам, которые мне дали, написала и отправила им извинительные письма. Фирмы в ответ прислали для суда ходатайство о том, что больше ко мне претензий не имеют, — продолжает Наталья Николаевна. — Суд меня оштрафовал, я выплатила все. За что же наказывать еще раз? Однако после Нового года первый зам. прокурора района подал иск в Арбитражный суд. Он настаивает на том, чтобы меня лишили права заниматься предпринимательской деятельностью и вычеркнули из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговой.

История Натальи Николаевны показательна. В 2011 году она перенесла сложную операцию на позвоночнике. Ездить в командировки, вести бизнес стало очень трудно.

— Муж тогда трудился в Монди, и ему пришлось уволиться, чтобы работать вместе со мной. Его даже не хотели отпускать — он был на хорошем счету. Теперь работаем вместе, и оба в одночасье можем остаться без дела, а с нами и еще несколько человек — без куска хлеба…

Принципиальность и настойчивость многих правоохранителей делает им честь. Вот бы эти качества — да на борьбу с нарушениями в сфере ЖКХ, вывозе мусора, на борьбу против коррупции всех мастей…

Людмила КУДРЯШОВА.