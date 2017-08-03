В Коми проверяют интернаты, лагеря и детские центры

Скандальная история с борщевиком, произошедшая в Пажге, о которой рассказала в том числе и «Трибуна», прогремела на всю страну.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы организованной следственными органами СКР по Коми проверки по публикации о получении воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов при уборке борщевика.

По результатам доследственной проверки Следственный комитета России по Коми возбудил уголовное дело.

Заинтересовалась историей и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Омбудсмен направила в Коми сотрудников аппарата с целью масштабной проверки.

Помимо Пажгинской школы-интерната советники проверяют ЛДО «Межадорское», детский лагерь «Чайка», детский лагерь «Мечта», ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара», ГУ РК «Детский дом им.А.А.Католикова для детей-сирот», ГУ РК «Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Лозым».