В Коми проходят митинги и пикеты

Старейшая экологическая организация республики «Комитет спасения Печоры» инициировала проведение недели протеста, которая проходит с 10 по 17 декабря. По мнению общественников, власти республики часть решений принимают без учета интересов жителей региона, сообщает «7х7».



— Наша конечная цель — выразить недоверие Сергею Гапликову и Госсовету Коми. Мы не удовлетворены работой главы и парламента республики по двум причинам. Во-первых, парламент не согласовал нам референдум по вопросу замены ветхих нефтепроводов, эксплуатировавшихся более 20 лет. Во-вторых, мы недовольны позицией главы Коми по поводу коми языка: сейчас создан мощнейший раскол в обществе, не учитывается мнение комиязычного населения, — заявил корреспонденту «КП в Коми» заместитель председателя Комитета спасения Печоры Иван Иванов. — Итогом всех акций станет сбор подписей под резолюцией о недоверии главе Коми и Госсовету Коми.

Первые митинги в рамках недели протестов прошли в селе Усть-Уса и деревне Новикбож Усинского района 10 декабря. В них участвовали около 150 человек — в Усть-Усе под флаги экологов встали свыше 70 человек, а в Новикбоже — 80.

13 декабря к акции присоединились жители Сосногорска, которые вышли на пикет на площади Гагарина. В пикете приняли участие 10 человек, которые подготовили плакаты, критикующие губернатора. Об этом порталу «7×7» рассказал организатор пикета Андрей Павин.

— В нашем регионе ничего не меняется, только точек недовольства становится больше, — пояснил А. Павин. — У людей нет работы. Люди или дома сидят, или работают в торговых сетях продавцами за мизерные зарплаты. В Коми приняли закон №144, который лишил нас льгот при оплате детских садов. Жизнь к лучшему не меняется. Перед выборами Гапликов обещал, что мы будем жить как в Европе. А стало только хуже.

5 декабря ухтинские общественники Иван Иванов и Михаил Третьяков обратились в администрацию Ухты с уведомлением о протестной акции, которую собирались провести 17 декабря. Получив отказ, в котором чиновники написали, что вопросы, поставленные в заявке на акцию, противоречат Конституции, они подали иск в городской суд. Суд, выслушав аргументы сторон, удовлетворил требования общественников, которые намерены провести митинг, как и собирались, 17 декабря.

По планам устроителей, до 17 декабря уличные пикеты пройдут в Удорском и Ижемском районах, кроме того, экологи готовы выйти на улицы Сыктывкара.