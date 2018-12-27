В Коми растет число бедняков

У каждого шестого жителя Коми доходы ниже прожиточного минимума.

Комистат опубликовал результаты исследования уровня жизни населения за 2017 год. Несмотря на рост средней заработной платы, за два года доходы на душу населения в регионе сократились почти на 1,5 тыс. рублей.

С 2012 года в Коми стало увеличиваться число людей, которые живут на доходы ниже прожиточного минимума. Шесть лет назад за этой чертой находилось 13,4% населения, в

2015-м — 15%, а в 2017-м — 16,8% (142,9 тыс. человек). То есть практически каждый шестой житель республики имеет доход меньше 12405 рублей в месяц. Хотя еще в 2012 году россияне называли порогом бедности доход в 20 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты получали нефтяники и газовики (в среднем — 83489 рублей), самые низкие — у представителей сфер услуг (28,6 тыс. рублей).