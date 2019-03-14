В Коми растет напряженность

Согласно исследованию РАНХиГС и группы Wasteconsulting, Коми оказалась на 12-м месте по уровню «мусорной» напряженности на 1 марта 2019 года.

Вероятность возникновения протестов в республике по поводу данной проблемы эксперты оценили на уровне 63 процентов (критический уровень). Точно такая же вероятность – в Крыму и Калмыкии.

Целью индекса его создатели считают информирование органов власти и общественности об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла. Его запустили в начале 2019 года, а первые тестовые замеры проводились с октября 2018-го.