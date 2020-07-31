С начала года в Республике Коми прокуроры выявили свыше 16 тысяч нарушений закона, из которых девять тысяч связаны с нарушением прав граждан. Итоги деятельности прокуратуры в условиях пандемии стали главной темой заседания коллегии надзорного органа, состоявшегося 28 июля.
С основным докладом выступил заместитель прокурора РК Михаил Нестеров. Он отметил, что в республике растет уровень преступности, указав, что Коми по этому показателю занимает второе место в СЗФО: 1038,4 преступлений на 100 тысяч населения. Рост преступности, по словам прокурора, произошел за счет краж имущества – с 544 до 1176 фактов или на 116,2%, а также за счет сбыта наркотических средств – сразу на 40%.
«Столь негативные статистические данные свидетельствуют о системных недостатках как в работе органов расследования, так и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при расследовании и раскрытии преступлений этой категории», – заявил прокурор.
Особенно остро, по словам М. Нестерова, в республике стоит проблема «пьяной преступности». Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, превышает 44%. Это один из самых высоких показателей в России, а в ряде районов он составляет до двух третей всех зарегистрированных преступлений. К примеру, в Прилузском – 67%, а в Койгородском – 63%.
«Очевидно, что региональная государственная программа профилактики преступлений и правонарушений не нашла отклика в этих районах. В связи с этим прокурорам необходимо разобраться в причинах низкой эффективности противодействия преступности и роли правоохранительных органов и органов местного самоуправления в этой работе», – резюмировал М. Нестеров.
В Коми растет преступность. В первую очередь – на почве пьянства
С начала года в Республике Коми прокуроры выявили свыше 16 тысяч нарушений закона, из которых девять тысяч связаны с нарушением прав граждан. Итоги деятельности прокуратуры в условиях пандемии стали главной темой заседания коллегии надзорного органа, состоявшегося 28 июля.