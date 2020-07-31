Траты на набор первоклассника возросли на 55 процентов по сравнению с июлем 2019 года.

Как сообщает Комистат, посевные площади в этом году сократились в регионе на 7%.

С 1 августа стоимость природного газа для населения повысится на 3 процента.

В Ижемском районе в очередной раз не смогли выбрать руководителя администрации муниципалитета.

На вуктыльской переправе прохудился понтонный мост.

С 24 августа минимальная и максимальная стоимость полиса ОСАГО изменится на 10% (минимальная базовая ставка полиса снизится с 2 746 рублей до 2471 рубля, а максимальная ставка повысится с 4942 рублей до 5436 рублей).

В Ухте полицейские вызвали спасателей, чтобы снять со строительного крана человека.