В Коми разорилось еще одно фермерское хозяйство

Еще в 90-е годы, после развала совхозов, семья устькуломцев Ракиных решила заняться фермерством. На собственные средства они построили небольшой скотный двор. К 2003 году хозяйство Ракиных обустроилось близ деревни Парма, ферма тогда насчитывала полсотни коров, которые давали около 80 тонн молока в год, и четыре сотни свиней.

Не всем в селе нравились успехи семейства. Местные чиновники ставили палки в колеса. Появились многочисленные завистники, называвшие фермеров «кулаками» и «богатеями». Дошло до того, что в 2005 году глава семьи был убит. Об этом преступлении, о версиях и подозреваемых «Трибуна» в свое время подробно рассказывала. Однако убийство до сих пор считается не раскрытым.

Рогатых – под нож

После гибели отца семья не опустила руки. Его дело продолжила дочь Ольга вместе с матерью. Они взвалили на свои плечи совсем неженские проблемы.

В 2014 году государство в лице Минсельхоза приказало строить на фермах убойные пункты. К тому же за много лет здания фермы обветшали, требовались ремонт и реконструкция. На все это нужны были немалые деньги.

Ольга Ракина выиграла грант на развитие хозяйства от Минсельхоза Коми и получила 947 тысяч рублей. Вложив еще полмиллиона собственных средств, фермер выполнила условия договора: был построен убойный пункт, реконструирована ферма.

Однако условия хозяйствования и требования к производству постоянно ужесточались. Указания и инструкции «сверху» шли сплошным потоком, росли налоги, душившие крестьян. Не доработав нескольких месяцев до окончания пятилетнего договора, под грузом сложившихся бед Ракина была вынуждена закрыть предприятие, а оставшийся скот продать или пустить под нож.

Остались руины

Но на этом мытарства уже бывшей фермерши не закончились. Минсельхоз обратился в суд с иском о взыскании с О. Ракиной всей суммы гранта, «запамятовав» при этом, что ранее была подписана справка о выполнении основных требований договора.

Усть-Куломский районный суд, тщательно

изучив представленные документы, отказал истцу в его требованиях. Но судебный процесс был нескорый, за это время ферму в Парме сожгли. Причем в соцсетях тут же появились злорадные комментарии: мол, так им и надо! А полиция не нашла поджигателей. Их, как и убийц Ракина, назвали «неустановленными лицами».

Чиновники Минсельхоза не только не помогли восстановить хозяйство, но и продолжили тяжбу с фермерами, направив апелляционную жалобу в Верховный суд Коми. Исковые требования Минсельхоза суд отклонил. Но и победой фермеров такой исход не назовешь – вместо хозяйства остались одни руины. И радуются этому, пожалуй, лишь поджигатели.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.