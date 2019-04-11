В Коми резко сократилась рождаемость

Естественная убыль населения России за прошлый год составила 218 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62,5%, сообщает РБК.

Эти потери не компенсируются даже притоком в страну мигрантов. Общая численность населения России сократилась впервые за 10 лет. На 1 января 2019 г. она составила 146,7 млн человек.

Главная причина естественной убыли населения – значительное сокращение рождаемости (за год — на 5,4%). Максимальное снижение коэффициента рождаемости в Магаданской области (на 12%), Республике Коми (на 11%) и Ненецком округе (на 10,5%).

По сравнению с 2017 годом в 2018 году в России значительно снизилось (почти на 13%) и число зарегистрированных браков.