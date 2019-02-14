В Коми рухнула «пирамида»

В Сыктывкаре задержана директор финансового кооператива, в отношении которой следователями следственной части СУ МВД по Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщается на сайте МВД по РК.

По версии следствия, деятельность кооператива состояла в финансовой «взаимопомощи». Одни клиенты вносили наличные в кассу на определенный срок, другим выдавали займы.

Предварительно установлено, что объем денежных средств, полученных от пайщиков, значительно превышает сумму, которая была предоставлена гражданам в качестве займов.

Так, с сентября 2011 года по октябрь 2018 года в кассу и на расчетные счета организации от вкладчиков поступило более 1 миллиарда рублей. Обратно пайщики получили в качестве возврата основного долга и процентов за пользование денежными средствами более 860 миллионов рублей. Разница — более 200 миллионов рублей, из которых ущерб пайщикам составил более 45 миллионов рублей. Директор кооператива находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В официальном сообщении МВД не указано название кооператива. Однако, по сведениям «Трибуны», речь идет о КПК «Фонд скорой финансовой помощи». Об этом КПК мы писали еще в прошлом году (см. «Трибуна», 21 декабря. «Не ждите «скорую помощь»).

Организация была зарегистрирована в 2011 году, основным видом деятельности является «денежное посредничество». Судя по данным, которые есть в открытом доступе, кооператив действовал в нескольких городах Крыма и в Коми. В нашей республике его офисы имелись в Сыктывкаре, Ухте, Ижме и Объячево.

В конце ноября — начале декабря в редакции «Трибуны» стали раздаваться тревожные звонки. Люди рассказывали, что вложили деньги в кооператив, но ни процентов, ни вкладов получить обратно не могут. Некоторые отдавали свои «гробовые».

По словам пайщиков, многие поверили кооперативу именно потому, что он не сулил фантастических барышей. В отличие от классических «пирамид», КПК «Фонд СФП» предлагал «умеренные» проценты — чуть выше банковских.

Вложить можно было сумму от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

Тогда же, в декабре, МВД по РК сообщило «Трибуне», что от пострадавших уже поступило примерно двести заявлений.

Ранее аналогичная история произошла в Коми и с другой финансовой «пирамидой» — «Народной кассой».

Людмила КУДРЯШОВА.