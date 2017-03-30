В Коми сотни людей протестовали против коррупции

26 марта по всей стране прошли массовые акции протеста. Поводом стала очередная порция разоблачений, касающихся нравов российской элиты.

В начале марта на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого Алексеем Навальным, появился фильм-расследование о главе российского правительства Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». В фильме, набравшем в соц-сетях более 14 миллионов просмотров, рассказывается об элитной недвижимости, поместьях и яхтах, которыми, по данным ФБК, пользуется премьер-министр. Это тот самый веселый господин, который в ответ на жалобу старушки о маленькой пенсии бросил ставшую уже крылатой фразу: «Денег нет, но вы держитесь!»

Медведев не подал на ФБК в суд, не стал опровергать материалы расследования. И вообще не счел нужным хоть как-то объясниться по этому поводу.

Именно гробовое молчание властей и вывело людей на улицы в десятках городов России — от Владивостока до Калининграда. В Коми акция «Он вам не Димон» прошла в Ухте и Сыктывкаре.

Место встречи — Театральная площадь

В столице Коми, как и в других регионах, власти запретили антикоррупционный митинг. Местные активисты были готовы отправиться в Мичуринский парк и самостоятельно расчистить площадку от снега, но городские власти уведомили организаторов, что эта площадка будет занята (потом выяснилось, что там проходило какое-то загадочное сборище кришнаитов). Возникла коллизия, когда власть не сказала ни «да», ни «нет». Поэтому активисты решили, что Конституция позволяет им провести народный сход на Театральной площади, и уведомили полицию о месте и цели мероприятия.

Собрание, в котором участвовало 250-300 человек, прошло мирно, полиция вела себя вполне корректно. Был задержан только один человек — организатор схода. После составления протокола по статье 202 КоАП РФ он был отпущен.

Большинство собравшихся на Театральной оказались очень молоды, преобладали студенты и даже школьники старших классов. По мнению экспертов, это как раз та часть общества, которая не смотрит пропагандистские телеканалы, а «живет в социальных сетях», то есть получает информацию из интернета.

Выступивший перед собравшимися общественник Григорий Каблис, вооружившись российским флагом, заявил, что такие же акции проходят почти в ста городах. «Все прекрасно понимают, что коррупция уничтожает нашу страну. Это только первый наш шаг. Я предлагаю каждому сделать следующий шаг — доносить эту информацию (фильм «Он вам не Димон») до соседей, родственников, друзей», — сказал он.

Закончилась акция импровизированным шествием. Григорий Каблис под развевающимся триколором отправился вниз по улице Коммунистической, за ним двинулись и остальные. Постояв на площади перед Домом быта, толпа затем тихо рассеялась.

КСТАТИ

«Дима, сфоткайся с нами!»

В ноябре 2010 года Дмитрий Медведев в качестве президента России посетил Сыктывкар. В то время он был очень популярен именно в молодежной среде.

Когда Медведев побывал в одном из сыктывкарских дворов, молодые люди кричали ему из окон: «Дима, Дима!» А некоторые даже пытались с ним сфотографироваться. Тогдашний президент махал девушкам рукой и приветливо улыбался… Теперь он им не Дима. И даже не Димон. В общем, непростой оказался человек…