В Коми стартует очередной конкурс вокалистов

29 октября на сцене Академического театра им. В. Савина состоится концерт «Звезды оперной сцены», открывающий международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.



В концерте примут участие члены жюри конкурса Светлана Афонина (Цюрих), Вера Баранова (Красноярск), Владимир Ванеев (Санкт-Петербург), Сергей Зайцев (Москва) и Василий Святкин (Самара). И, конечно, сама Ольга Сосновская.

Впервые в концерте примут участие и некоторые лауреаты конкурса прошлых лет. Это солисты Большого театра России Ольга Селиверстова (уроженка Ухты) и Рауф Тимергазин, а также учащийся Республиканского колледжа искусств, лауреат ряда международных конкурсов Алексей Юрковский (сын Ольги Сосновской и продюсера Владимира Юрковского).

В конкурсе (в этом году он отмечает 25-летие) принимают участие 99 вокалистов из 22 регионов России в возрасте от 9 до 21 года. Треть всех заявок – из 10-ти муниципалитетов Коми.

В программе конкурса два тура прослушиваний, тематический семинар для педагогов и концертмейстеров, мастер-классы членов жюри и другие мероприятия. Закроется конкурс гала-концертом лауреатов, с их награждением, 3 ноября в концертном зале Гимназии искусств при главе Коми.

Ирина ИВАНЕНКО.