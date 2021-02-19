Когда-то в Коми рыболовство обеспечивало работой и достойной зарплатой тысячи советских граждан. Рыбным промыслом и переработкой занимались многочисленные артели, государственные специализированные организации. А также подразделения крупных предприятий угольной и лесной отрасли, которым выделяли рыбопромысловые участки на реках и озерах.

В прошлом веке в Печоре, Ухте и Сосногорске в промышленных объемах выращивали форель, карпа и бестера (гибрид стерляди и белуги).

На акватории водоема-охладителя Печорской ГРЭС действовало самое крупное рыбосадковое хозяйство (575 садков) площадью около 7 тысяч кв. метров, ежегодно поставлявшее потребителям порядка 550 тонн ценной продукции.

Большая работа велась по зарыблению рек и водоемов молодью промысловых рыб.

А если чуть углубиться в историю, то можно вспомнить, что еще три столетия назад из Припечорья в Москву и Санкт-Петербург шли обозы с омулем, чиром, сигом, пелядью, нельмой…

Бедность – не порок?

Рыбная отрасль, как и многие производства, не связанные с нефтегазовой трубой, стала разваливаться в 90-е. Тревогу забили национальные активисты. На одном из съездов коми народа было принято решение, касающееся сохранения и развития рыбной индустрии. Народ попросил – чиновники взяли под козырек. Важно, что в этом деле активное участие принял первый глава Коми Юрий Спиридонов. За короткое время была разработана целевая программа «Воспроизводство промысловых видов рыб и воссоздание рыбоводства в Республике Коми на 2001-2005 годы». Над программой работали научные институты, привлекались специалисты из-за рубежа.

В 2001 году грянули очередные выборы главы Коми. Юрий Спиридонов проиграл. Республику возглавил новый глава – Владимир Торлопов. И одним из первых его распоряжений стало сворачивание «рыбной» программы.

Как-то я поинтересовался у Павла Орды, занимавшего в «нулевые» годы пост первого заместителя главы Коми: чем же эта программа не угодила новой власти? Ответ несколько удивил: «Нет там прибыли…». На мое уточнение, мол, программа по восполнению рыбных запасов изначально не имела никакой коммерческой выгоды, это больше социальный проект: в той же Ижме и Усть-Цильме, где повальная безработица, люди могли бы подкормиться… И услышал совершенно неожиданное: «На Севере всегда жили бедно…».

Форель здесь не плавает

За последние два десятилетия предпринимались попытки наладить рыбосадковые хозяйства по выращиванию форели и карпа в Сыктывдинском и Койгородском районах, но они так и не прижились. Официальная версия – мелковатые водоемы, в случае жаркой погоды рыбе некуда спрятаться, жди массового замора. В той же Карелии форель разводят в озерах, в том числе и карстовых, глубина которых – десятки метров.

Именно поэтому сегодня в Карелии работает более 60 форелевых хозяйств (поставляют ежегодно более 30 тысяч тонн продукции), а у нас ни одного!

Проблема, разумеется, не только в глубине водных объектов, а и в желании заниматься рыбными делами. Когда во времена высоких цен на нефть региональный бюджет бил очередные рекорды по наполняемости, то чиновники пребывали в полнейшем благодушии: а чего напрягаться – и так все гладко!

Омуль для евреев

Правда, рыба «всплывала» в самых неожиданных ситуациях. Однажды важный консульский работник из Германии поблагодарил наших высокопоставленных чиновников за хлебосольный прием, особенно отметил муксуна, приготовленного поварами со Стефановской площади каким-то особенно изысканным манером.

А больше всего удивил предпоследний глава Коми Сергей Гапликов. В феврале 2017 года на встрече с генеральным консулом Израиля в Санкт-Петербурге он завел речь о поставках на «землю обетованную» оленины и печорского омуля. Ему, видимо, никто не подсказал, что в тамошних местах и так разнообразной еды хватает, в отличие от Коми, где подавляющая часть населения не видела того же омуля даже на картинках.

Да и везти в такую даль скоропортящуюся продукцию никто не станет. Во-вторых, нет ее у нас в промышленных объемах – ни рыбы (хоть серой, хоть красной), ни оленины, которую наши оленеводы охотно продают соседям в Ненецкий округ, где им идет весомая дотация за товар из бюджета.

Нулевой результат

Если заглянуть в статистические данные Коми за последние годы, то рыба там не просматривается вовсе. В графе «рыболовство и рыбоводство» до 2015 года вовсе стояли нули. Позднее вообще отдельная строка в статистике исчезла, появилось – «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Хотя все-таки пусть и немного, но что-то добывается. На ярмарочных лотках в Сыктывкаре между рыбной продукцией Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа можно разглядеть налима и щуку из Припечорья. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Коми в 2019 году в регионе официально было выловлено более 150 тонн рыбы, в 2020 году – чуть больше 110.

Добывается, разумеется, гораздо больше, но это уже «темная сторона» рыбного бизнеса, о которой все знают. Конечно, правоохранители борются с браконьерами, но не особо усердно, поскольку зачастую живут рядом с ними. Больше достается простым гражданам, которым власти сейчас фактически перекрыли доступ к реке.

Кто тут подстрекатели?

Эту публикацию побудила написать реплика, опубликованная в социальных сетях на страничке «ВКонтакте» «Миян Ижма медся дона» Эмилией Братенковой:

«Ветеран труда В.П. Рочев решил половить рыбку. Инвалид второй группы, ему трудно преодолевать большие расстояния, поэтому подъехал к реке на квадроцикле. Недремлющие стражи поймали его там, оформили протокол и штраф. Не за то, что рыбу ловил, а за то, что подъехал близко к реке. Владимир Парфенович говорит, что не так страшен штраф, как больно воспринимать несправедливость. Неужели нельзя подойти к ситуации по-человечески и понять, что подъезд его к реке – это необходимость, а не прихоть и каприз.

Вот из-за таких чиновников теряется вера людей в справедливость, в государство».

В последние годы власти озаботились отсутствием рыбы в водоемах республики. Официально считается, что во всем виноваты местные жители, безответственно относящиеся к «народному достоянию». Но ведь это совершенно не так! Проще все проблемы свалить на простых людей, а чиновники, плохо выполняющие свои обязанности, вроде как и ни при чем.

Разве ветеран из Ижемского района виноват в том, что ухудшается экология, что браконьеры вырубают лесные массивы вдоль рек, а они от этого мелеют и теряют свою промысловую ценность? Конечно, проще все запретить, но пора бы наконец-то подумать и о созидательной деятельности.

Шпионские страсти

На Европейском Севере 90 процентов рыбы во все времена добывалось на Печоре. Если в Коми с ней сейчас полный «разлад», то, может, дела идут лучше у наших соседей в Ненецком округе?

Там ситуация в чем-то схожая. Если в Коми разработали госпрограмму по возрождению рыбной отрасли, а потом ее выкинули, то в НАО подобная инициатива шла снизу, то есть от рыбаков. В 2009 году некоммерческим партнерством «Рыбак Печоры» был представлен инвестиционный проект по созданию рыбоперерабатывающего завода в Нарьян-Маре стоимостью 35 миллионов рублей (проектная мощность 323 тонны продукции в год). Все было расписано до мелочей, а самое главное, были протоколы о намерениях поставлять сырье от рыболовецких хозяйств Коми и НАО.

В итоге инициативу рыбаков тамошние чиновники зарубили. Зато появился другой, более денежный «рыбный» проект – стоимостью 1 млрд 103 млн рублей, разработанный одним из московских институтов. Через пару лет его по-тихому свернули, сославшись на отсутствие денег в бюджете. Теперь у НАО те же нули в государственной статистической отчетности по добыче рыбы. Правда, у нулей там своя история, в чем-то даже шпионская: «Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных…». Может, мы что-то упустили и рыбу уже приравняли к боеприпасам?

Когда нефть не мешает…

Зато совершенно иная ситуация в Архангельской области, где ежегодно добывается и перерабатывается более 100 тысяч тонн речной и морской рыбы. На протяжении уже длительного времени местные рыбопитомники занимаются выращиванием семги и кумжи.

И в заключение: если кто-то будет сетовать на сложные климатические условия в Коми, неразвитость дорожной сети, то пусть обратит внимание на Ямало-Ненецкий автономный округ, который кормит олениной и качественной рыбной продукцией всю страну и планирует в этом году выйти на рынки Белоруссии и Казахстана. Там почему-то нефть не помешала сохранить и развивать семимильными шагами традиционные промыслы.

Сергей МОРОХИН.