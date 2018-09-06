В Коми требуются врач, лечащий пиявками, и командир Ми-8

В августе в Республике Коми на сайте HeadHunter было размещено два интригующих объявления о требующихся на работу специалистах.

Компания «UТair» находится в поисках командира воздушного судна, который будет выполнять полеты на вертолетах Ми-8. За работу пилот получит жалованье в размере до 250 тыс. рублей, выплату «подъемных» при трудоустройстве, проезд к месту жительства и обратно, социальный пакет.

В этом месяце была открыта еще одна необычная вакансия — врача-гирудотерапевта. В обязанности такого специалиста входит амбулаторный прием пациентов, назначение и проведение процедур с использованием пиявок. Со стороны компании сотруднику предоставляется комфортный офис, гарантируется официальное трудоустройство и заработная плата от 45 тыс. рублей.