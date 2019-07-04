В Коми в этом году жилье получат 286 детей-сирот, но еще 1198 будут дожидаться своей очереди

В «Трибуну» поступило открытое письмо, подписанное группой молодых людей, которые воспитывались в детских домах. Они обращаются к главе республики Сергею Гапликову с просьбой о помощи. Ниже приводятся выдержки из письма.



«Мы, выпускники детских домов, узнали о выделении средств на строительство и покупку жилья для детей-сирот. В этом году, как сообщили правительственные информагентства,

на эти цели выделено около 270 миллионов рублей. Наверное, несколько десятков наших ребят обретут собственный угол…

Многие смотрели фильм «Генералы песчаных карьеров» —о жизни сирот в жестоком мире капитализма. Там есть песня со словами: «За что вы бросили меня, за что? Где мой очаг, где мой ночлег?» В том фильме счастливый конец. Увы, в нашей жизни все далеко не так…

После расставания с родителями у нас был детский дом. Но этот добрый дом все равно не был родным, потому что в нем встречалось много равнодушных людей. Мы боялись «старшаков», жестких воспитателей, таких как «Марьванна», работавшая у нас старшей «надзирательницей», которая могла подойти в столовой к столу и сказать: «А тебе котлетка не положена», взять с тарелки ту самую котлетку и положить в свой пакет. Это у нас было как бы наказание такое. Были, конечно, и хорошие люди, но и таких, как «надзирательница» Марьванна, оказалось много.

Некоторые из нас уже отслужили в армии. Те, кто учился, вернулись в общежития, а вот те, что не учились… Они оказались на улице, идти им некуда. И если даже устроишься на работу, месяц до зарплаты на что-то надо жить. Итог печальный: немало ребят не выдерживают такой вот жизни, и она катится в одну сторону – в сторону тюрьмы.

И тут на первый план выходит вопрос жилья. В детдомах нас ставят в очередь на его получение. Но некоторые в эту очередь не попадают: откуда они могли знать, что нужно подходить к соцпедагогам, напоминать о себе? Поэтому многих в заветных списках не оказывается. А когда с вопросом «Почему?» заходишь в высокие кабинеты, чиновники всегда находят что сказать. Особенно ранит фраза: «Об этом нужно было думать раньше, до 23 лет». Оказывается, после этого возраста все «соцгарантии» теряют силу, и государство, так же как наша незабвенная Марьванна, говорит: «Эта котлетка тебе не положена!».

Раньше, как нам известно, сиротам предоставлялось по 70 квартир в год. Потом — 50, 40, а в 2018-м — только 22. Правда, чиновники заявили, что дальше будет лучше, вопрос, мол, решается. Увы, в 2019 году очередь остановилась, и мы не слышали, чтобы кто-то из наших знакомых сирот получил квартиру.

Наши попытки через суд перейти из общей очереди в льготную натыкаются на возражения администрации города: «Не положено!» Прямо как в истории про котлетку! А ведь мы просим не чужое, а только то, что положено нам по закону.

В армии мы отслужили, из общежития нас выселили. В судах спрашивают: «Почему не идете жить к родителям?». Но наши родители от нас отказались еще в детстве…

В городе есть прокуратура, общественники – к ним можно обращаться в любое время: они разъясняют, помогают составлять заявления, оформлять документы. Мы им очень благодарны. Но нас много, и мы уже всем надоели. Поэтому мы решили обратиться за помощью и поддержкой к вам, Сергей Анатольевич – как высшей инстанции в республике.

Проблем у детей-сирот много, но главная – очередь на жилье. Она, на наш взгляд, в последние годы просто замерла. Мы будем очень благодарны, если вы протянете нам свою руку помощи и поддержки. Может, и другие чиновники последуют вашему примеру…»

Александр ЗЕЛЕНЕВ, Рустам ПОТЕМКИН, Александр ЛЕБЕДЕВ, Денис СТРЕЛЬЦОВ,

Александр и Дмитрий ФРОЛОВЫ, Никита СЕЛИВАНОВ, Станислав БАЖУКОВ,

Александр СЕМЯШКИН,

г. Сыктывкар.

ОТ РЕДАКЦИИ. По состоянию на 1 июня 2019 года число нуждающихся в получении жилья детей-сирот составляет 2 135 человек. Право на получение жилого помещения уже наступило у 1 484 человек.

В 2019 году на обеспечение детей-сирот жильем города и районы Коми получат из бюджета республики 373 миллиона рублей. По предварительным подсчетам, это позволит обеспечить жильем 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.