С 16 по 18 марта сыктывкарцы смогут увидеть новинки российской мультипликации на открытом анимационном фестивале в Центре культурных инициатив «Югор».
Ежегодно на творческий смотр фестиваля свои работы предоставляют около 1500 режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров и представителей иных анимационных профессий из 40 студий страны, а также «свободные художники» и студенты профильных учреждений.
Участники соревнуются между собой за звание лучшего среди короткометражных фильмов, дебютных фильмов, студенческих фильмов, сериалов, прикладной анимации и полнометражных фильмов.
Вниманию публики предложат фестивальную программу из короткометражных мультфильмов. Показы пройдут в рамках акции «Открытая премьера». Посетить мультфест смогут все желающие, вход на показ свободный, возрастных ограничений к просмотру нет.
Зрители, кстати, смогут не только познакомиться с самыми свежими тенденциями в российской мультипликации, но и проголосовать за лучший, по их мнению, анимационный фильм, заполнив специальный бюллетень, подготовленный организаторами. Результаты голосования будут учитываться при определении победителей.
В Коми впервые пройдет Российский фестиваль анимационного кино
С 16 по 18 марта сыктывкарцы смогут увидеть новинки российской мультипликации на открытом анимационном фестивале в Центре культурных инициатив «Югор».