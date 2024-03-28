В Коми вырастут тарифы (Блиц от 29 марта)

Председатель тарифного комитета Коми Анна Тюрнина сообщила, что с 2024 года в Коми введена дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления.

С 1 июля 2024 года тарифы для потребителей 1-го диапазона (до 10,98 кВт-ч в месяц) вырастут с 5,75 до 6,26 руб./кВт-ч. Потребители 2-го диапазона (от 10,981 до 42,428 кВт-ч в месяц) будут платить 6,27 руб./кВт-ч вместо 5,75. В 3-м диапазоне (свыше 42,428 кВт-ч в месяц) тариф вырастет с 5,75 до 8,9 руб./кВт-ч.

Нас все меньше и меньше

На начало 2024 года, по уточненным данным Комистата, в республике осталось всего 721 тысяча жителей.

За 2023 год численность населения сократилась на 5824 человека, или на 0,8%. Городское население составляло 561 тысячу 102 человека и к началу этого года уменьшилось на 3257 человек, или на 0,6%. Сельское население в процентном выражении сократилось на 1,6%. Сельчан стало 159 тысяч 508 человек.

В целях безопасности

Отмена массовых мероприятий в Коми будет действовать до особого распоряжения.

С 23 марта и до особого распоряжения главы Коми в республике отменяются все мероприятия с массовым пребыванием людей. Связано это с совершением террористического акта, повлекшего массовую гибель людей в «Крокус Сити Холл» в Москве. Органам местного самоуправления также рекомендовано отменить подобные мероприятия на местах.

Авто для многодетных

За три года 63 многодетных семьи сумели купить автомобиль за бюджетный счет.

В республике действует единовременная выплата семьям с 7 и более детьми на приобретение автомобиля или снегохода. Размер выплаты составляет 1,8 млн рублей. На помощь могут рассчитывать родители, если они пять лет прожили в Коми. Автомобиль должен быть отечественного производства, купить его можно у официального дилера, в нем должно быть не менее шести сидячих мест (помимо места водителя).

На прививку становись!

Минздрав Коми закупил более 6 тысяч вакцин от менингита после роста заболеваемости.

Ежегодно в республике закупается 1700 доз для вакцинации против данной инфекции. Но после обнаружения очагов сразу в трех муниципалитетах началась массовая иммунизация, под которую попали школьники 1-11-х классов, учащиеся ссузов, медработники Печорской, Интинской и Усинской ЦРБ и контактные лица. В срочном порядке закуплено 6400 доз препарата. В группу риска по развитию заболевания входят дети раннего возраста, подростки, призывники, лица, проживающие в скученных условиях (общежития), пациенты, имеющие иммунодефицитные состояния, перенесшие кохлеарную имплантацию (хирургическое восстановление слуха), открытую черепно-мозговую травму.

Кто получит прибавку

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5%, сообщает Отделение СФР по Коми.

Социальные пенсии выплачиваются гражданам с инвалидностью, потерявшим кормильца и тем, кто по каким-либо причинам не имеет права на страховую пенсию (из-за недостаточного страхового стажа или количества пенсионных коэффициентов). В Коми число получателей социальной пенсии составляет 21,5 тысячи человек.

«Наряду с социальными будут увеличены и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Их получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды вследствие военной травмы, а также пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей, работники летно-испытательного состава и другие категории», — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Коми Антон Хозяинов.

За велосипедом – в мэрию

Бесхозяйные находки полиции перекочуют в администрацию Сыктывкара.

Полиция предлагает забрать администрации вещи, которые сегодня хранятся в так называемых «бюро находок» в трех опорных пунктах в Эжве, Дырносе и по ул. Первомайская, 21. На заседании Совета города был озвучен проект порядка принятия таких вещей в собственность муниципалитета. Подчеркивается, что вместе с вещью должен быть или документ с отказом нашедшего предмет от приобретения его в собственность или справка, что в течение шести месяцев никто не заявил на него права. Сейчас в полиции хранятся потерянные ноутбуки, планшеты, телефоны, чемоданы, сумки и почти три сотни велосипедов. Определять, какие вещи брать, а от каких отказываться, будет специальная комиссия.

Наше место в рейтинге

Агентство RAEX составило рейтинг 35 вузов Северо-Западного федерального округа.

Вузы оценивали по уровню образования, развитию науки и вовлеченности в общественные процессы. На первой позиции расположился Алферовский университет в Санкт-Петербурге. Второе место занял Новгородский государственный университет, третье – Санкт-Петербургский университет

аэрокосмического приборостроения. СГУ им. Питирима Сорокина занял 16-е место, Ухтинский государственный технический университет – 29-е, а республиканская государственная академия госслужбы и управления – 32-е. Всего в Северо-Западном федеральном округе 223 высших учебных заведения.

Фермеры, отправляйте заявки!

В Республике Коми объявлен отбор заявок на получение субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы в 2024 году, а также на приобретение комбикорма для коров.

Получить субсидию могут крестьянские (фермерские) хозяйства. Заявки принимаются с 28 марта по 8 апреля с.г. Полная информация представлена на официальном сайте Минсельхоза Республики Коми.

Очередные потери

В зоне проведения спецоперации погибли еще девять военнослужащих из Коми.

Это печорцы Владимир Мандрико, Евгений Ковалёв и механик-водитель зенитно-ракетного отделения Валерий Пашинский. 17 марта погиб Роман Ларионов из Сосногорска. 18 марта ушел из жизни младший сержант мотострелкового отделения мотострелковой роты Алексей Тарабукин, уроженец деревни Малая Кужба. Кроме того, в ходе боев в зоне СВО погибли младший сержант Валерий Баканов из Инты, Сергей Диденко из Ухты, Олег Шевченко из Сыктывкара и рядовой Константин Уляшев из Усть-Куломского района.