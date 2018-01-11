В Коми выросли цены на твердое топливо

Правительство Коми утвердило предельные максимальные розничные цены на дрова, уголь и биотопливо. Цены на них вырастут с июля 2018 года.

Цена на твердое топливо — жизненно важный вопрос для тысяч жителей республики. Кроме того, некоторые льготники, живущие в селе и отапливающие жилье дровами или углем, получают «коммунальную» льготу на топливо в виде частичной компенсации.

В социальных сетях сельские жители республики активно обсуждают тему повышения цен на дрова. Так же как городские — регулярное повышение тарифов ЖКХ.

Но осуждают даже не то, что сумма увеличилась. Люди с обидой пишут о том, что через Коми проходят нефте- и газопроводы. Но — проходят мимо. Они несут тепло Севера на Юг. А вот множество деревень, сел и даже городов Коми остаются в стороне. Даже пригороды Сыктывкара, где газ есть, обещанной газификации ждут десятилетиями. Что уж говорить об отдаленных районах! Их жители вынуждены в ХХI веке пилить и колоть дрова.

А еще обида в том, что в лесном краю дрова стоят дорого, словно бы это предмет роскоши, выписать их на корню, заготовить самому — хлопотно. Даже если после вырубки на просеках остается лес и гниет, создавая пожароопасную ситуацию, взять эту «гнилую собственность государства» местным жителям нельзя…

Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо включают расходы, связанные с погрузкой на транспорт. Разгрузка доставленного потребителю топлива идет за дополнительную плату.

Так, один из жителей Зимстана (Усть-Куломский район, поселок лесозаготовителей) рассказал «Трибуне», что на отопительный период ему нужно 20 «кубов» дров для дома с двумя печками. Это обходится в 18 тысяч рублей. Дрова привозят долготьем, их надо еще распилить и расколоть (по 250 руб. с «куба» за распилку и 250 – за расколку). Это еще плюс 10 тысяч.

Теперь будет дороже…

Как сообщает БНК, в 2018 году меньше всего вырастут предельные цены на горбыль — всего на шесть рублей за кубометр без доставки и на 18-19 рублей — с доставкой до потребителя.

На уголь цена вырастет на 101 рубль за тонну без доставки, на 117 рублей — с доставкой.

На 32-46 рублей за кубометр поднимутся расценки на дрова-долготье (от 2 до 6,5 м), на дрова разделанные, но неколотые (от 0,5 м до 2 м) – 37-49 рублей за «куб» в зависимости от природно-климатической зоны, на колотые дрова – на 44-60 рублей.

Топливные гранулы подорожают на 95-118 рублей за тонну, топливные брикеты — на 68-105 рублей. Предельная максимальная цена на уголь в период с января по июнь в северной и южной природно-климатических зонах с доставкой составит 2929 рублей за тонну. С июля цена на уголь поднимется еще раз – до 3046 рублей с доставкой.

Цена на дрова-долготье на севере составит 1139 рублей за кубометр, с июля –1185 рублей. На юге в первом полугодии цена сохранится в размере 1084 рублей. С июля — 1128 рублей.

Предельная цена на севере на дрова разделанные, но неколотые сегодня составляет с доставкой 1293 рубля, с июля она вырастет до 1345 рублей. На юге в первом полугодии цена сохранится на уровне 1210 рублей. С июля она вырастет до 1259 рублей с доставкой.

Цена на колотые дрова на севере составит 1490 рублей с доставкой за кубометр, с июля – 1550 рублей. В южных районах республики колотые дрова с доставкой сейчас стоят 1389 рублей, с июля расценки увеличатся до 1445 рублей за «куб». Предельная цена на горбыль на северных территориях с доставкой — 474 рубля, с июля — 493 рубля. На южных территориях — 449 рублей, а с июля — 467 рублей.

Топливные гранулы в северной природно-климатической зоне стоят 2948 рублей за тонну, с июля — 3066 рублей. На юге региона — 2767 рублей, с июля — 2878 рублей. Дешевле обойдутся топливные брикеты: на севере они стоят с доставкой 2616 рублей за тонну, с июля — 2721 рубль. На юге цена на брикеты с июля вырастет с 2459 до 2527 рублей (с доставкой).

Напомним, северная природно-климатическая зона — Воркута, Инта, Усинск, Печора, Ижемский, Усть-Цилемский районы; южная — Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Княжпогостский, Корткеросский, Койгородский, Сысольский, Прилузский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Куломский, Усть-Вымский районы.