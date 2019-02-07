В Коми хотят ограничить рыболовство

Власти планируют ограничить сроки вылова рыбы, а некоторые реки и вовсе закрыть для рыбной ловли.

По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолия Князева, в республике сохраняется негативная динамика в отношении промысловых рыб. Если не предпринять конкретных мер, Коми рискует остаться вообще без рыбы. Причины — не только в загрязнении водоемов, но и в масштабах браконьерства. Оно начало процветать в

90-е, когда многие местные жители могли прокормиться только за счет рыбного промысла. Во многих местах ситуация не изменилась и сегодня. Сохранение биоресурсов от браконьерства — одна из приоритетных задач при работе над восстановлением популяции промысловых рыб.

Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы полностью запретить даже любительский вылов рыбы на два-три года в целях восстановления популяции семги на реке Вымь и ее притоках. «Если опыт окажется положительным, то второй на очереди будет река Мезень», — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

В 2018 году в реки республики было выпущено 7 миллионов мальков. По оценкам экспертов, чтобы покрыть потребность в восстановлении, в реки Коми нужно выпустить 316 млн молоди. В планах на 2019 год — провести исследования, как прижились выпущенные рыбки в реке Ижма.