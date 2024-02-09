Крылатое выражение «В России две беды: дураки и дороги» можно смело дополнить еще и состоянием медицинских учреждений. По крайней мере, когда речь идет о Республике Коми.

Позитивчик от министра

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко решил внести позитивную нотку в информационную ленту: средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки и составила 73,5 года.

Эта новость может смутить многих, поскольку последние лет десять уровень жизни россиян, по официальной статистике, снижается. А люди при этом живут дольше? Как же так получается? На самом деле здесь нет никакой загадки. Просто чиновники, как обычно, недоговаривают, опускают важные «мелочи».

Так долго, как обещает федеральный министр, россияне могут прожить лишь теоретически, поскольку речь идет не о реальной, а ожидаемой продолжительности жизни. То есть тот, кто родился в этом году, как раз имеет хороший шанс дожить до тех самых 73,5 года (если верить Росстату).

В принципе эта информация ни о чем, поскольку никто точно не знает, что будет завтра. Не может знать этого и г-н Мурашко. Кстати, Михаил Альбертович, в недалеком прошлом возглавлявший Минздрав Коми, внес свою лепту в «оптимизацию» медицинских учреждений республики. Это привело к тому, что медпомощь стала еще менее доступной для жителей региона. А ведь состояние здравоохранения как раз напрямую и влияет на продолжительность жизни людей. По версии же министра Мурашко, на это влияют национальные проекты – «Демография» и «Здравоохранение», благодаря которым якобы и достигнута «позитивная» цифра.

Рассмотрим последний нацпроект в привязке к нашей северной глубинке, где власти вроде как пытаются что-то сделать в плане улучшения системы здравоохранения, но это у них плохо получается. Более того, есть основания считать, что здесь сильно попахивает уголовкой…

Колесо завертелось

В октябре 2023 года на заседании Госсовета Коми депутат Николай Братенков (фракция КПРФ) поднял вопрос отвратного состояния новых фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в Ижемском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Свою критику депутат от Ижемского и Сосногорского районов оформил в виде обращения в адрес прокуратуры Коми и депутата Госдумы России Олега Михайлова.

После этого завертелось колесо разного рода проверок. Из ответа Следственного комитета следует, что запахло «жареным»: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения или в крупном размере).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся запланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления…» – говорится в ответе правоохранителей на запрос депутата Госдумы России.

По цене «дворцов»

Напомним, что в данном случае речь идет о программе по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в Коми. Под это дело было выделено 709 миллионов бюджетных рублей (из них 665 млн рублей – из федеральной казны).

Опустим скандальные подробности, связанные с реализацией этой программы, согласно которой уже в 2021 году в сельской глубинке должно было появиться 19 ФАПов. Речь идет о простеньких быстровозводимых модульных конструкциях, которые по каким-то хитро-мудрым схемам стали стоить как «дворцы».

Ладно еще, что возведение ФАПов затянулось до 2023 года, так еще они были сделаны некачественно.

«Тяп-ляп – и готово!»

Депутат Николай Братенков обратил внимание на то, что в деревне Усть-Ижма стены ФАПа уже расходятся, штукатурка сыплется, крыша протекает, канализация зимой промерзает. В деревнях Вертеп и Бакур схожая ситуация. В ФАПе в селе Сизябск уже проваливаются полы. В селе Брыкаланск возвели один из самых дорогих ФАПов (стоимость около 20 млн рублей). Он был введен в эксплуатацию меньше года назад, а линолеум на полу уже пузырится, воду приходится привозить на тракторе в бочке, так как пробуренная скважина оказалась непригодной для эксплуатации, ну и так далее.

Многие ФАПы в Коми были возведены по принципу – «тяп-ляп – и готово!». И за весь этот дорогостоящий бардак кто-то должен держать ответ. Хотя, как показывает практика, чиновникам удается избежать наказания, если они вовремя покидают регион. В этом плане не повезло бывшему заместителю главы администрации Воркуты Кириллу Арабову, которого задержали за наркотики в день отправки на СВО. Ему буквально пары часов не хватило, чтобы покинуть «столицу мира».

Кстати, это тот самый Кирилл Арабов, который несколько лет назад в рамках судебных разбирательств в отношении экс-главы администрации Инты Павла Смирнова поведал миру подробности операции «Огненная вода». Суть ее в том, что во время выборных кампаний голоса местных жителей просто меняли на водку. По словам Кирилла Арабова, это был самый дешевый и эффективный способ получения в ходе избирательных кампаний нужного результата.

Смутное время

Раз уж речь зашла об Ижемском районе и продолжительности жизни, то есть специальное исследование на этот счет, проведенное еще в 90-х годах учеными из Коми научного центра. Они пытались найти ответ на вопрос: почему именно в Ижемском районе экстремально много случаев суицида? По этому печальному показателю на душу населения Ижемский район оставил далеко позади все муниципалитеты России.

Однозначного ответа ученые дать не смогли. Зато они подробно проанализировали данные демографии. В частности, выяснилось, что местные мужчины в среднем доживают до 45-46 лет. Сразу подчеркнем, что данные эти относятся к смутным 90-м, когда все социально-экономические показатели в стране просто рухнули.

Как дотянуть до пенсии?

Но есть данные за вторую половину тучных «нулевых» годов. Тогда в среднем в сельской местности мужчины доживали до 55-56 лет. Цифры уже не столь удручающие, но все же надо понимать, что среднестатистический житель нашего Европейского Севера едва дотягивал до пенсионного возраста.

Сегодня статистика не особо раскрывает информацию о том, сколько в среднем живут россияне. Известно из научных статей, где приводятся лишь обобщающие цифры, что до статуса пенсионера доживает только примерно каждый второй обладатель российского паспорта.

Пошло не по Путину

И в заключение опять вернемся к Михаилу Мурашко и его «историческому рекорду» по продолжительности жизни. При ближайшем рассмотрении выясняется, что этот самый «рекорд» многие европейские страны покорили еще в 1973 году, а сейчас уже подобрались к планке в 85 лет!

И вообще, перед распадом Советского Союза ожидаемая продолжительность жизни была почти 73 года. Так что на самом деле нет весомых оснований особо выпячивать сегодняшние показатели. Тем более что они не достигли плановых. Еще в 2021 году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал добиться того, чтобы ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2024 году составила 74 года, а к 2030 году – 78 лет.

Однако Росстат не торопится «подыгрывать» властям. По данным его специалистов к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достигнуть лишь 75,79 года.

Но мы все понимаем, что все эти выкладки практически ничего не значат в нынешних непредсказуемых социально-экономических реалиях.

Сергей МОРОХИН.