Согласно последней микропереписи населения, в республике сохранилось преобладание женщин: на тысячу мужчин — 1166 женщин. Преобладание населения женского пола отмечается с 40 лет и с возрастом только увеличивается.
Число жителей старше трудоспособного возраста составило 22 процента от общего количества жителей, учтенных при микропереписи. В трудоспособном возрасте — 58 процентов, моложе трудоспособного — 20 процентов. Средний возраст жителей республики составил 38,6 года, мужчин — 35,8, женщин — 40,9 года.
Отмечено, что сократилось число крупных семей, состоящих из четырех и более человек. Если в 2002 году средний размер домохозяйства в Коми составлял 2,6 человека, то в 2010-м — 2,4 человека, а по итогам 2015-го — 2,3 человека.
В национальном составе Республики Коми преобладают русские — 69 процентов от общего числа лиц, указавших национальность, коми составляли 23 процента, украинцы — 3 процента.
В Коми женщины по-прежнему доминируют
Согласно последней микропереписи населения, в республике сохранилось преобладание женщин: на тысячу мужчин — 1166 женщин. Преобладание населения женского пола отмечается с 40 лет и с возрастом только увеличивается.