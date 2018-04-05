В Коровьем Ручье воняет канализацией

На этой неделе в «Трибуну» обратились жители устьцилемского села Коровий Ручей. По их словам, между домами на улице Мира течет зловонный ручей, который впадает в Печору.

Дырявые колодцы

Как рассказала Марина Пожидаева, почти 30 лет назад в селе построили детский сад, у которого до сих пор нет нормальной канализации. Емкость, в которую сливаются все отходы дошкольного учреждения, находится за пределами территории сада.

— Вместо того, чтобы попадать в канализационный коллектор, нечистоты текут по улице и далее попадают в реку Печора, — говорит Марина Михайловна. — Зимой еще ничего, а весной, летом и осенью по всему селу стоит характерный запах канализации.

В Коровьем Ручье, по словам женщины, это не единственный зловонный источник. Другой такой же ручей бежит от 12-квартирного дома № 137 по улице Мира. Марина Пожидаева предполагает: при установке канализационных колодцев была нарушена герметичность.

— Я сама проживаю в этом 12-квартирном доме. Обращалась в администрацию села, но у них, как оказалось, нет даже проекта канализации. Нам посоветовали ремонтировать за свой счет. Сказали, что на это нужно около миллиона рублей. Для нас это неподъемная сумма, — возмущается Марина Михайловна.

Денег мало

Как рассказала «Трибуне» заведующая детским садом № 10 Татьяна Дуркина, нечистоты стекают в 50-кубовую металлическую емкость, однако в реку ничего не попадает. Правда, призналась Татьяна Алексеевна, емкость действительно негерметична. Было бы лучше, если б в селе была общая канализация. Но таковой, увы, нет.

Глава села Коровий Ручей Александр Антонов тоже считает, что ущерба для местной экологии нет. Что же касается 12-квартирного дома, то канализация в исправном состоянии. Правда, жильцы нередко бросают туда всякий мусор, засоряющий систему, — и тогда ее приходится прочищать.

— Может, надо сделать другую емкость, герметичную?

— В районе немало многоквартирных домов, которым нужен капитальный ремонт. К сожалению, сразу все не отремонтируешь. Сегодня по району на капремонт собирается всего полтора миллиона рублей. Надо и самим собственникам жилья что-то делать, а не только жаловаться. Тем более что там лишь одна квартира муниципальная, остальные приватизированы.

Екатерина МАКАРОВА, Усть-Цилемский район.