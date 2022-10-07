«Трибуна» продолжает серию публикаций о самых резонансных делах в криминальной истории Коми. На сей раз речь пойдет о преступлении, раскрывать которое сыщикам пришлось в особых условиях.

Смерть Коли Белого

Октябрьской ночью 1993 года в селе Окунев-Нос Усть-Цилемского района загорелся жилой дом. После того, как пожарные потушили огонь, на месте происшествия был обнаружен обгоревший труп немолодого хозяина дома. Как установили эксперты, смерть наступила не от того, что он отравился угарным газом. Несчастный был убит ножом, причем удар был всего один, зато прямо в сердце.

Оказалось, что погибший 50-летний Николай Попов — бывший уголовник по кличке Коля Белый. Жил он один, но к нему частенько захаживал знакомый Петр Габов — тоже неоднократно судимый. И у него с хозяином дома нередко возникали «терки». Местные опера вскоре нашли свидетеля, который заявил, что слышал, как накануне пожара Габов угрожал Белому в местном клубе.

«Не по понятиям!»

Габова задержали, но тот «пошел в отказ». На допросах доходило до истерик: подозреваемый орал во всю ивановскую, что никого не убивал и брать чужое преступление на себя не намерен: «Это не по понятиям!». Поскольку труп сильно обуглился, а дом сгорел до основания, улик не было. Свидетелей тоже не оказалось. Срок задержания подходил к концу, запахло «глухарем». Убийство взял на особый контроль министр внутренних дел Республики Коми Евгений Трофимов.

Заместитель начальника управления уголовного розыска МВД республики Николай Коюшев отправил в район старшего оперуполномоченного отдела, капитана милиции Николая Семенова. Оперативник даже не успел переодеться и прилетел в Усть-Цильму в щегольском плаще французского покроя, в шляпе и туфлях. И если в райцентре в октябре можно было пройти по улицам без сапог, то впоследствии, выйдя из вертолета в далеком Окуневом Носе при полном параде, он услышал о себе много интересного. Местные стали судачить: «Гляди-ка, кто прилетел! Хозяин тайги!». «Никак сам Глеб Жеглов к нам пожаловал!».

Чужие здесь не ходят

В местном РОВД заместитель по оперативной работе Александр Концов сообщил Семенову, что ситуация патовая: информации мало, местный народ помалкивает, свидетелей нет. Поэтому вся надежда на нюх опытного сыскаря из столицы. «Действуй, капитан, теперь ты командуешь парадом», – сказал оперу Концов, провожая его на аэродроме при посадке в вертолет. С доставкой помогла рыбинспекция – тогда в ее распоряжении были винтокрылые машины.

В Окуневом Носу Семенов, не обращая внимания на ухмылки местных, поздоровался с встречавшим его участковым. Поскольку о гостинице в селе и говорить не приходилось, участковый предложил остановиться у него, но сыщик отказался: в РОВД ему сообщили, что совсем недавно у инспектора сгорел дом, и тот с семьей сам живет в походных условиях.

Также гостю из столицы нашептали, что в селе много староверов, которые на «чужих» смотрят, мягко говоря, с недоверием. Отношения с участковым у них сложные, вот и кто-то из «доброжелателей» спалил дом. А поселившийся у участкового городской сыскарь мог лишь усугубить ситуацию.

Каневы, Поповы и Габовы

Была и другая «специфика» – часть жителей поселка – Каневы, часть Поповы, а остальные Габовы. А родственники это или однофамильцы — поди разбери!

О том, как относятся здесь к приезжим, Семенов узнал на собственном опыте уже во время подворового обхода. Чтобы как-то завязать разговор, в одном из домов он попросил воды. Хмурый дед с огромной бородой подал кружку с водой, а когда Николай вернул пустую кружку, дед выбросил ее за порог. И молча отвернулся. Как потом объяснили Семенову, это оскорблением не считалось: просто староверы так всегда себя ведут с чужаками.

Удача на метеостанции

Жить сыщику пришлось в сельсовете. Когда вечером служащие уходили домой, Семенов расстилал матрас на столах. Как он потом рассказывал коллегам, особо не разоспишься на такой «перине», зато можно было размышлять, сопоставлять факты.

Кое-что столичному сыщику установить все-таки удалось. Оказалось, что в местном клубе в выходные на танцы собирается молодежь, а люди постарше приходят в библиотеку, играют здесь в шахматы, в бильярд, Молодежь частенько устраивает разборки, да и те, что постарше, нередко вступают в драку. Вот там люди и видели, что Попов «выяснял отношения» с Габовым.

Семенов узнал, что рядом со сгоревшим домом находится метеостанция, где постоянно находился дежурный. И вот удача: женщина, дежурившая в день его прихода, рассказала, что в выходные под утро увидела зарево, схватила огнетушитель и побежала к дому. И там заметила молодого парня – Кирилла Габова, Попыталась его расспрашивать, но тот и сам ничего не знал. Сообщил, что ехал на мотоцикле от девушки, увидел горящий дом, остановился. Но тушить было поздно: к огню не подойти – настолько быстро горели старые сухие бревна…

И свидетель, и преступник

Семенов решил пообщаться с молодежью: те уже не так рьяно блюли староверческие обычаи. Один из парней – Григорий Рочев – очень заинтересовался работой милиционеров, стал расспрашивать, как попасть к ним на работу. И даже пообещал помочь.

Неделя пролетела быстро, после чего Семенов отправился к себе домой на побывку, а заодно переодеться в более приемлемую одежду (в плаще он выглядел нелепо и отношение сельчан к нему было настороженным). К тому же октябрь на Печоре – совсем не летний месяц, нужно было одеть что-то потеплее.

Побыть в Сыктывкаре долго не удалось: ему позвонил тот самый Григорий Рочев. Парень взволнованно сообщил: «Приезжайте! Я знаю того, кто знает убийцу». Это тот самый Кирилл Габов, что первым примчался к горящему дому.

Но слова – это только слова, где доказательства?

Еще одно преступление

Семенов позвонил участковому в Окунев Нос, и тот сообщил еще одну новость: здесь совершено изнасилование, а потерпевшая находится в Сыктывкаре, в перинатальном центре. О происшествии рассказал участковому отец девушки.

Семенов сразу же отправился в больницу и узнал, что совершил преступление тот самый Габов, который знает убийцу. Потерпевшая назвала фамилию насильника. Как говорится, все сошлось. Оформив все необходимые бумаги, капитан вылетел в Окунев Нос.

На основании материалов, полученных Николаем Семеновым, районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту изнасилования девушки. Подозреваемого Кирилла Габова задержали.

Выкуп за брата

О нравах, царящих на Печоре, Семенову довелось узнать от брата задержанного. Тот вызвал опера на разговор, а потом пригласил на промысловый катер с полным трюмом семги. «Забирай, только отпусти парня! Не губи, ведь он еще совсем пацан!»

В те непростые времена законы были другие, да и как докажешь, что тебе предлагали взятку? Семенов отказался, но предложил брату поговорить с задержанным. Тот согласился. А после разговора со старшим братом Кирилл поменял свое поведение. Он дал показания на преступника, убившего Белого и устроившего пожар. Им оказался некто Евгений Петрунев (имя и фамилия изменены).

Необходимая оборона?

Предполагаемого убийцу задержали и доставили в райцентр, где была проведена очная ставка с Кириллом Габовым.

Петрунев признался в содеянном и рассказал, как было дело. По его словам, они с Белым изрядно выпили в клубе, после чего отправились к тому домой, где отдых их продолжился . Хозяин якобы стал оскорблять гостя, возникла драка, Белый схватил нож, но Петрунев увернулся. Нож попал в стенку и сломался. Белый повалил гостя на пол и стал душить, а тот, нащупав валявшееся лезвие, ударил нападавшего в грудь. И попал прямо в сердце.

Испугавшись, Петрунев решил скрыть следы. Он нашел во дворе канистру с бензином, облил кухню и закрыл двери. А когда потом открыл и бросил спичку, произошел взрыв паров, ему опалило волосы. Вот в таком виде его и увидел проезжавший на мотоцикле парень, хотя убийца надеялся, что тот его не узнал…

Показания Петрунева никто не смог подтвердить, а мертвые не говорят. Суд, приняв во внимание показания подсудимого, произвел переквалификацию с убийства на статью о превышении пределов необходимой обороны. Он получил три года колонии.

А Николая Семенова вслед за усть-цилемскими бабушками коллеги потом долго в шутку называли «Хозяином тайги» и «Глебом Жегловым».

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена МУЗЫКАНТ.