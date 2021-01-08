Ухтинка Юлия Самойлова вошла в состав созданного Президентом страны фонда помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями.
Основной целью деятельности фонда «Круг добра» является помощь детям с тяжелыми заболеваниями. В состав попечительского совета вошли 15 человек. Среди них — глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, певица Юлия Самойлова, актер и президент благотворительного фонда Константин Хабенский, актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актриса и попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт и другие. Председателем правления фонда назначен основатель «Детского хосписа» протоиерей Александр Ткаченко.
Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями будет финансироваться за счет средств от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с доходов выше 5 млн руб. в год. Накануне В. Путин оценивал дополнительный доход от изменения ставки приблизительно в 60 млрд рублей.
В «Круге добра». Богатые поделятся доходом
Ухтинка Юлия Самойлова вошла в состав созданного Президентом страны фонда помощи детям с редкими (орфанными) заболеваниями.