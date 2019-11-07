В лабораториях Коми ведутся разработки, которыми заинтересовался Владимир Путин

Секрет долгой жизни пытается раскрыть ученый-генетик из Института биологии Коми научного центра Екатерина Прошкина. Недавно она получила грант президента России.

— Екатерина, значит ли это, что Путин заинтересовался вашими исследованиями?

— Многие люди хотят жить долгой и здоровой жизнью, поэтому интерес к исследованиям в области старения и долгожительства постепенно возрастает. Надеюсь, что исследования нашей лаборатории и правда интересны Владимиру Владимировичу. Ранее руководитель нашей лаборатории Алексей Александрович Москалев уже получал президентский грант РФ для молодых докторов наук. Совместно с Центром доктора Гаврилова Москалев разработал линейку функционального питания для поддержания здоровья. Теперь любой желающий может заказать ее в интернете.

Ген можно «выключить»

— Все гонятся за вечной молодостью. А вы хотите изобрести чудо-эликсир? Он уже в разработке?

— Думаю, изобрести такой эликсир невозможно. У каждого человека свои факторы, вызывающие старение, и свой способ их устранения. В этом суть персонализированного подхода. То есть для каждого человека может быть свой «эликсир молодости». Универсального средства, которое могло бы продлить жизнь любому человеку, не существует.

В нашей лаборатории проводится изучение молекулярных и генетических механизмов старения и стрессоустойчивости, а также возможных способов продления жизни. Мы пытаемся понять, как тот или иной ген или клеточный механизм влияет на старение, как при его выключении или активации будет изменяться длительность жизни организма. Благодаря этим исследованиям мы сможем выяснить, на какие мишени в клетке можно воздействовать, чтобы повлиять на старение. Пока мы проводим исследования в основном на плодовых мушках. Как известно, более 80% генов дрозофил имеют аналоги генов человека.

— Есть гены, которые старят организм и их можно «выключить»?

— Выключить гены можно с помощью мутаций (изменение последовательности нуклеотидов в гене, в результате чего он становится неактивным), РНК-интерференции (нарушение синтеза или разрушение продукта гена) и других способов. Кроме того, существуют вещества-ингибиторы, которые могут подавлять действие уже белков (продуктов соответствующих генов), способствующих старению.

— И какие же опыты вы проводите на мухах?

— Наши мушки могут жить в нормальных условиях даже лучше, чем в дикой среде — при стабильной температуре, влажности, всегда накормленные свежей пищей. Например, если нам нужно посмотреть вклад какого-то гена в продолжительность жизни, то все дрозофилы живут именно так. Сами мушки отличаются только генотипом, наличием или отсутствием генетической модификации. Но мы также проводим эксперименты, помещая мушек в стрессовые условия — подвергаем их радиации, токсичным веществам, жаре, холоду или морим голодом. Либо, наоборот, кормим наших питомцев веществами, способными продлить им жизнь.

— Вы говорите о малых дозах радиации. Как это понять?

— Большинство, если не все организмы подвергаются действию радиации (фоновая радиация — от солнца, от горных пород и т.д.), это нормально, и наш организм к этому приспособлен. Проблемы начинаются тогда, когда уровень облучения начинает превышать фоновые значения. В диапазоне малых доз не возникает острых лучевых повреждений, но возможны различные нелинейные эффекты, причем как отрицательные (например, возникновение рака), так и положительные (стимулируют защитные системы организма).

Плюс 20 лет

— Екатерина, что бы вы, как биолог, посоветовали читателям «Трибуны»?

— Пока ученые со всего мира ищут методы существенно продлить жизнь, вполне можно улучшить свое здоровье и продлить молодость с помощью довольно простых методов. Необходимо соблюдать правильный режим сна и бодрствования, режим питания, стараться не переедать, вести активный образ жизни и не забывать про умеренные занятия спортом (2-3 раза в неделю вполне достаточно).

Если говорить о продуктах питания, то хорошо на здоровье влияют многие ягоды, которые растут в наших лесах и на наших дачах и огородах, например, брусника, голубика, черника, клюква, морошка, рябина, черноплодная рябина, жимолость, смородина, малина, земляника, клубника. Они богаты веществами, которые вполне могут замедлять старение. Большое их количество содержится также в зелени и зеленых овощах, томатах, бобовых, чесноке, луке, крупах, орехах. Животные продукты, конечно, тоже нужно есть — без рыбы, мяса, кисломолочных продуктов рацион будет неполноценным и организм может недополучить важные питательные вещества. Но стоит сократить количество красного мяса и молока – в них есть компоненты, которые могут, наоборот, ускорить старение, а также постараться избегать колбасных изделий, копченостей, сладкого, мучного. В общем, важно, чтобы питание было полноценным и содержало побольше натуральных продуктов, особенно овощей, фруктов и ягод. Вместе с соблюдением режима дня это даст дополнительные 10, а то и 20 лет жизни.

— Обычно врачи советуют избегать стрессов…

— Жизнь без стрессов — это тоже не вариант. Нужно жить в условиях умеренного, но контролируемого стресса (организм должен быть подготовлен к более серьезным встряскам). К счастью, мы все в обычной жизни находимся не в тепличных условиях. К тому же можно подключать физические нагрузки, закаливание, ограничение калорий и т.д., это тоже своего рода стрессоры и тренировка организма.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.

Екатерина Прошкина – выпускница Эжвинской школы № 37 (ныне лицей № 1). В 2008 г. с красным дипломом закончила химбил СГУ. Затем поступила в аспирантуру Института биологии Коми научного центра. Кандидатскую диссертацию защитила в 2011 г. в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН.

Темой старения Екатерина Прошкина занялась на втором курсе университета. Сначала в рамках оценки влияния малых доз радиации на организм, а затем генетики старения и долгожительства.