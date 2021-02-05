На днях депутат Госсовета Николай Братенков получил письмо из Комитета спасения Печоры. Общественники просят депутата вынести на ближайшее заседание парламента вопрос о дальнейшем использовании лесов Коми, в том числе с сохранением наиболее ценных в природоохранном отношении лесных территорий. Ниже «Трибуна» публикует выдержки из этого обращения.



«В начале 2000-х годов в республике была проведена инвентаризация малонарушенных лесных территорий (девственных лесов) на всей площади активных лесозаготовок. В результате появилась карта девственных лесов Коми. Из нее видно, что крупные МЛТ (малонарушенные лесные территории) – наиболее ценные леса – сохранились в удаленных районах Коми на границах с другими регионами, и прежде всего в Удорском районе на границе с Архангельской областью.

В итоге наиболее ценные в природоохранном отношении участки были предложены к сохранению в форме ООПТ (особо охраняемых природных территорий – заказников). На одном из таких участков – на границе Прилузского и Койгородского районов Коми и Кировской области – к концу 2019 года успели создать ООПТ (Койгородский национальный парк), благодаря чему не будет вырублен единственный сохранившийся в Европе крупный массив южной тайги.

Планируемые на границе Удорского района Коми и Архангельской области ООПТ – заказники «Карпогорский» в ядре Карпогорской МЛТ, «Осинский» в ядре Верхневашкинской МЛТ и «Водораздел рек Пысса и Содзим» в ядре Пысской МЛТ – включены в проект «Схемы развития системы ООПТ Республики Коми».

После согласования и утверждения данной «Схемы» правительством республики эти ценные лесные территории приобретут статус зарезервированных под создание региональных ООПТ и уже не смогут передаваться в аренду для лесозаготовок.

Смотрите, кто пришел

Однако «Схема» пока не утверждена, и нас очень беспокоит, что благодаря осуществляемой новым главой РК практически полной замене руководителей министерств на людей со стороны еще долго не будет утверждена. Более того, в СМИ и в интернет-ресурсах в последнее время регулярно появляется информация о планах новых властей Коми перераспределить лесные ресурсы республики, в том числе изъяв часть арендной базы местных лесозаготовительных компаний для передачи их компаниям со стороны, прежде всего архангельским.

Одна из таких компаний – «АНЗАРЛЕС» – уже подала заявку с приложением необходимого пакета документов на аренду лесного участка возле села Пысса. Правда, соответствующая республиканская комиссия пока не удовлетворила заявку. Но это до поры до времени. Между тем, как нам сообщил удорский общественник – лидер общины коренного народа «Удорачи» Альберт Логинов, на этой территории находится пастбище дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу РК. Причем на сегодняшний день это единственная оставшаяся популяция дикого северного оленя на территории района.

Часть другой ценной лесной территории, планируемой под заказник (на границе с Лешуконским районом Архангельской области), уже передана в аренду никому не известному предприятию – ООО «Витаэнерджи».

Новая команда в руководстве нашей республики, судя по всему, нацелена на передел ресурсной базы. Более того, об этом открыто заявляется. Не для этого ли хотят заменить местного, хорошо знающего республику и уважаемого местным населением министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Р. Полшведкина на приезжего человека – некоего Кузнецова, работавшего в Мурманской, Архангельской и Владимирской областях?»

Иван ИВАНОВ,

председатель РОО «Комитет спасения Печоры».