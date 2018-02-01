«В лесу, но без дров!» — возмущаются жители таежной республики

В лесном краю одна из самых больших проблем для сельского жителя — дрова. Это особенно обидно для жителей глубинки в нашей нефтяной и газовой республике.

В новом году, как уже сообщала «Трибуна», дрова опять подорожали. Но дело не только в цене. Для тех, кто хочет заготовить дрова сам, участки дают очень далеко, добраться туда непросто, а вывезти лес — еще труднее. Для пожилых заготовка — непосильное дело.

Деньги в «кубе»

Но порой возникает и неожиданный поворот. От имени пенсионеров в редакцию обратилась жительница села Ношуль Прилузского района Н. Вахнина. «Дрова очень дорогие, — пишет она. — Для дома с двумя печками (а в селе еще и баня) необходимо 20 «кубов» дров. Распилить-расколоть — еще траты. Денег на это требуется много, при пенсии в 11740 руб. будешь копить весь год. Часть денег могут вернуть в виде компенсации, но попробуй-ка получи ее! Сумма компенсации, кажется, 2900 руб. Дают раз в год. Но с 1 января 2018 года для получения этих денег с нас требуют обязательно техпаспорт на дом. Зачем?». (Недавно «Трибуна» приводила эти цифры: 20 «кубов», если их распилить и расколоть, обойдутся в 28 тысяч руб. — Ред.)

Без паспорта не получишь?

Чтобы получить компенсацию на дрова, необходим целый пакет документов. В их числе и техпаспорт.

Для оформления техпаспорта старику придется много раз съездить в райцентр, собирать справки, бумаги. Все оформление в БТИ влетает в копеечку. За каждый шаг надо платить. Правда, учитывая это, администрации сельских поселений оформляют коллективную заявку от желающих и приглашают кадастрового инженера в село. Когда он выполняет сразу несколько заказов, это обходится дешевле. Так, по словам главы администрации прилузского Спаспоруба Оксаны Помысовой, в их селе людям в таком случае приходилось платить по 9,5-10 тысяч. Для пенсионера — огромная сумма.

В техническом паспорте отображается вся необходимая информация на жилой объект — кто владелец, где расположен дом, когда построен, из каких материалов, какая площадь, этажность, система отопления. Понятно, что дома разные. У одного — избушка на курьих ножках, а удобства за углом. У другого — кирпичный коттедж в два этажа и все блага цивилизации.

Без техпаспорта нельзя осуществить сделку купли-продажи; вступить в права наследования; оформить дарственную на дом; провести любые другие сделки с объектом недвижимости…

Но для стариков эти вопросы кажутся ненужными и обидными. Понятно, что в селе изба из бревен, отопление печное. А какое же еще отопление может быть в глухом уголке, где о газе даже не мечтают?

«Дома наши строились в послевоенные годы, им по 50-60 лет, — пишет автор из Ношуля. — Никаких документов наши отцы-матери или бабки не собирали, строили все сами, сами бревна возили. Дома уже обветшали, и мы, старики, тоже доживаем свой век. Продавать такой дом бессмысленно. Да и кто купит гнилушки в глуши? Землю мы оформили. Кто придумал дополнительные мучения?»

Письмо эмоциональное, мы приводим лишь выдержки. Понять обиду пожилых людей можно. Кто не воспользовался услугами кадастрового инженера вовремя, теперь всю процедуру должен проходить сам. Но ехать из деревни в райцентр далеко, с транспортом проблемы, а дороги очень плохие. Например, недавно «Трибуна» писала, что из тех же прилузских поселков Велдорья и Коржинский перестали возить в школу детей — это опасно, поскольку дорога в ужасном состоянии.

Дом есть, но его как бы нет

Люди помоложе могут сами заготовить дрова — это дешевле. Но, как рассказывают селяне из Прилузья, без документов на право собственности либо пользования жилым домом (с печкой) лесхоз не выдавал лесобилеты, и они не получали разрешения на самозаготовку! С них требовали все тот же техпаспорт.

Техпаспорт — юридический документ объекта недвижимости. Если нет такого паспорта, то зарегистрировать частное строение никак не получится. То есть фактически дом у той же пенсионерки из Ношуля есть, а юридически его как бы не существует вовсе.

А раз нет дома — какие могут быть дрова и субсидии на них? – уверяют чиновники.

— Техпаспорт у нас оформить проблематично, — рассказал житель села Большая Пысса, общественник Альберт Логинов. — За оформлением надо ездить за 120 километров в райцентр, паспорт обойдется в 30 тысяч. На сегодня в поселении на кадастровый учет поставлено 29% домов. Я свой дом не оформлял. Дрова нам привозит частник, пока что я могу покупать, но компенсацию не спрашиваю. Администрация выдает владельцам жилья справки о доме с печкой. В Кослане в лесхозе можно выписать лесобилет и заготавливать дрова самостоятельно.

Напомним, это отдаленное село в Удорском районе «прославилось» дорогой, а вернее, бездорожьем, из-за которого люди отрезаны от «большой земли». Логинов даже судился с главой Коми и выиграл суд. Однако дорога не появилась. Нет в Большой Пыссе и работы, так что 30 тысяч для жителей — неподъемные деньги.

Зачем это нужно?

Но «ларчик» с техпаспортом открывается просто. Если дом имеет техпаспорт, государство получает возможность взыскивать с владельца налоги.

Сегодня, когда на дворе экономический кризис, это очень актуально. Казну-то надо пополнять! А с владельца «несуществующего дома» взять нечего. Вот и стремится государство заставить всех и каждого оформить техпаспорта. Правда, пенсионеры имеют налоговые льготы на один вид недвижимости. Но ведь остальные-то владельцы — нет!

С 2015 года в системе налогообложения граждан произошли изменения, введен новый алгоритм определения суммы налога на имущество. Налог этот поэтапно, год от года, растет. Налог на недвижимость с 1 января 2018 года будет отличаться от сумм за будущие периоды.

Недавно «Трибуна» рассказала историю о том, как старые гаражи в Дырносе (близ Сыктывкара) для владельцев стали вмиг «золотыми»: налог на них возрос в 52 раза. Некая московская фирма провела кадастровую оценку, и теперь на ладан дышащий гараж, год назад оценивавшийся в 19 тысяч руб., по документам стоит 632 тысячи. На деле его никто не купит и за 40 тысяч. Похожая история и с некоторыми квартирами в Сыктывкаре.

Хороший способ пополнить казну за счет наших карманов! Судись, гражданин хороший, и доказывай — если сил и денег хватит…

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что правительство Коми проиндексировало размер компенсации стоимости твердого топлива для льготников, которые живут в домах с печным отоплением. Сумма компенсации на дрова в Коми увеличится на 4%. Новые правила в республике начнут действовать с 1 июля 2018 года. Постановление опубликовано 30 января этого года.

После этой 4-процентной индексации с 1 июля 2018 года компенсация в размере 50% составит: для северной природно-климатической зоны — 3702 рубля в год (на 142 рубля больше), для южной — 3097 рублей в год (на 119 рублей больше).

Людмила КУДРЯШОВА.

Вместо техпаспорта можно предоставить справку

«Трибуна» обратилась за разъяснениями в Министерство труда, занятости и социальной защиты РК. Отвечает заместитель министра Лариса Мищенко:

— Порядок и условия выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива (компенсация) утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 05.05.2009 г. № 115.

В соответствии с Порядком одним из документов, необходимых для получения компенсации стоимости твердого топлива, является документ, подтверждающий использование для отопления жилого помещения печного оборудования и (или) других установок на твердом топливе.

К таким документам относятся (по выбору граждан): технический паспорт на жилое помещение (квартиру), или справка органа технической инвентаризации, или справка жилищно-эксплуатационной организации, или справка органа местного самоуправления, подтверждающая использование для отопления жилого помещения печного оборудования или других установок на твердом топливе.

То есть заявитель представляет один из перечисленных выше документов по своему выбору.

При этом справку органа местного самоуправления, подтверждающую использование для отопления жилого помещения печного оборудования и (или) других установок на твердом топливе, заявитель вправе представить самостоятельно либо указанная справка может быть запрошена центром по предоставлению государственных услуг в порядке межведомственного взаимодействия.

Таким образом, при предоставлении мер социальной поддержки (льгот) на оплату твердого топлива необходим документ, подтверждающий использование печного оборудования при отоплении жилого дома.