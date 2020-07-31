Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО председателя совета директоров и президента ООО «Нобель Ойл» Григория Гуревича, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, следствие также просит арестовать еще одного фигуранта дела – Сергея Шаповалова.
Подробностей уголовного дела в суде не уточнили. Заседания по избранию меры пресечения пройдут в ближайшее время.
По словам Ирины Морозовой, оба фигуранта дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Шаповалов в настоящее время не трудоустроен, но ранее он являлся генеральным директором компаний «Ютекс» и «Комстрой», которые до ликвидации предоставляли услуги по добыче нефти и газа.
В Москве задержан президент. Главу нефтяной компании подозревают в мошенничестве
Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы отправить в СИЗО председателя совета директоров и президента ООО «Нобель Ойл» Григория Гуревича, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.