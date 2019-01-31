В мусорных баталиях общественность Коми добилась первой победы

В прошлом номере «Трибуна» сообщила о том, что население Усть-Цилемского района требует от АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) заключить с каждым собственником жилья индивидуальный договор на предоставление коммунальной услуги по электроснабжению и открытию специального банковского счета.

Дело в том, что вместе с оплатой электроэнергии в квитанции появилась графа по оплате услуги «Обращение с ТКО», а если проще – за вывоз мусора, который на самом деле не вывозится.

Акция приняла организованный характер. На сайте «Рассвет над Печорой» появилась форма письма, где требовалось лишь указать свои данные и направить в адрес КЭСК. В заявлении устьцилемы отказывались перечислять деньги на транзитный счет. Заявители указывали, что, по их мнению, действия руководства «Ухтажилфонда» могут подпадать под статью 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от его совершения»), а также под ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и статью 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

Это дело плохо пахнет

В заявлениях указывалось на то, что ответ должен быть подписан руководителем учреждения. Спустя месяц заявители получили ответ, подписанный менеджером Усть-Цилемского филиала КЭСК А. Савиновой, причем доверенности на такие действия с ее стороны приложено не было.

Но главное даже не в этом. В соответствии с ФЗ-103 оператор по сбору платежей вправе их собирать только после постановки общества на учет в Росфинмониторинг, который осуществляет противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. А этого сделано не было.

После этого один из инициаторов акции Александр Чупров обратился к руководителю налоговой инспекции (ФНС по г. Сыктывкару) с просьбой проверить законность действий руководства КЭСК («Коми энергосбытовой компании»).

Хитрый счет

По мнению организаторов акции, закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» под номером 103-ФЗ в статье 14 указывает на то, что агент обязан использовать специальный банковский счет, но никак не расчетный, на который предлагается переводить платежи жителям Усть-Цильмы по заключаемому договору. Суть в том, что поступающие именно на этот счет средства могут расходоваться только на определенные цели и строго контролируются. А средства, поступающие на обычный расчетный счет, указанный в квитанциях, могут использоваться руководителем на любые цели и фактически бесконтрольно. Ведь туда поступают деньги от всех операций, и проследить правильность их использования невозможно.

Кроме того, разделом 7 Жилищного кодекса РФ не предусмотрены платежи за коммунальные услуги третьим лицам путем заключения агентского договора. А согласно пункту 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 наибольшую юридическую силу среди актов жилищного законодательства в регулировании жилищных отношений имеет как раз Жилищный кодекс РФ.

Определением Верховного Суда РФ от 27 января 2015 года по делу № 310-КГ14-9029 признано недопустимым (в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 11 закона о защите конкуренции) навязывание собственникам помещений многоквартирных домов платежей за коммунальные услуги путем заключения с третьим лицом агентского договора.

Кроме того, согласно пункту 8.8 Соглашения от 22 июня 2018 года, заключенного между региональным оператором и МинЖКХ Республики Коми, ООО «Ухтажилфонд» не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Соглашения. Инициаторы акции убеждены, что «Ухтажилфонд» и КЭСК осуществляют незаконный способ взимания платежей с населения республики за ТКО.

Стоп-машина

Между тем «Ухтажилфонд» обратился с официальным письмом к «Коми энергосбытовой компании» о перерасчете начислений по обращению с ТКО. За ноябрь и декабрь 2018 года будут аннулированы счета за ТКО для ряда сел и деревень. Причина — регоператор не смог оказать услуги из-за отсутствия транспортного сообщения с этими населенными пунктами.

До многих населенных пунктов Коми зимой можно добраться только на «Буране», а летом — исключительно на лодке. Вывоз мусора в таких условиях просто невозможен. Поэтому плата не будет начисляться до того момента, пока не будут найдены альтернативные способы сбора отходов.

Это первая уступка «мусорщиков» и первая победа общественников, которые, впрочем, намерены продолжить борьбу за права жителей Коми. Мусорная реформа должна быть прозрачной и осуществляться исключительно в рамках закона.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Кому аннулируют мусорные «платежки»?

Информагентства Коми распространили перечень населенных пунктов, жителям которых пока не нужно платить за вывоз мусора. А полученные ими за два месяца счета (за ноябрь-декабрь 2018 г.) будут аннулированы. Впрочем, не исключено, что этот список подвергнется корректировке.