В мусорных баталиях общественность Коми добилась первой победы

В прошлом номере «Трибуна» сообщила о том, что население Усть-Цилемского района требует от АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) заключить с каждым собственником жилья индивидуальный договор на предоставление коммунальной услуги по электроснабжению и открытию специального банковского счета.
Дело в том, что вместе с оплатой электроэнергии в квитанции появилась графа по оплате услуги «Обращение с ТКО», а если проще – за вывоз мусора, который на самом деле не вывозится.
Акция приняла организованный характер. На сайте «Рассвет над Печорой» появилась форма письма, где требовалось лишь указать свои данные и направить в адрес КЭСК. В заявлении устьцилемы отказывались перечислять деньги на транзитный счет. Заявители указывали, что, по их мнению, действия руководства «Ухтажилфонда» могут подпадать под статью 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от его совершения»), а также под ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и статью 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).
Это дело плохо пахнет
В заявлениях указывалось на то, что ответ должен быть подписан руководителем учреждения. Спустя месяц заявители получили ответ, подписанный менеджером Усть-Цилемского филиала КЭСК А. Савиновой, причем доверенности на такие действия с ее стороны приложено не было.
Но главное даже не в этом. В соответствии с ФЗ-103 оператор по сбору платежей вправе их собирать только после постановки общества на учет в Росфинмониторинг, который осуществляет противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. А этого сделано не было.
После этого один из инициаторов акции Александр Чупров обратился к руководителю налоговой инспекции (ФНС по г. Сыктывкару) с просьбой проверить законность действий руководства КЭСК («Коми энергосбытовой компании»).
Хитрый счет
По мнению организаторов акции, закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» под номером 103-ФЗ в статье 14 указывает на то, что агент обязан использовать специальный банковский счет, но никак не расчетный, на который предлагается переводить платежи жителям Усть-Цильмы по заключаемому договору. Суть в том, что поступающие именно на этот счет средства могут расходоваться только на определенные цели и строго контролируются. А средства, поступающие на обычный расчетный счет, указанный в квитанциях, могут использоваться руководителем на любые цели и фактически бесконтрольно. Ведь туда поступают деньги от всех операций, и проследить правильность их использования невозможно.
Кроме того, разделом 7 Жилищного кодекса РФ не предусмотрены платежи за коммунальные услуги третьим лицам путем заключения агентского договора. А согласно пункту 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 наибольшую юридическую силу среди актов жилищного законодательства в регулировании жилищных отношений имеет как раз Жилищный кодекс РФ.
Определением Верховного Суда РФ от 27 января 2015 года по делу № 310-КГ14-9029 признано недопустимым (в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 11 закона о защите конкуренции) навязывание собственникам помещений многоквартирных домов платежей за коммунальные услуги путем заключения с третьим лицом агентского договора.
Кроме того, согласно пункту 8.8 Соглашения от 22 июня 2018 года, заключенного между региональным оператором и МинЖКХ Республики Коми, ООО «Ухтажилфонд» не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из Соглашения. Инициаторы акции убеждены, что «Ухтажилфонд» и КЭСК осуществляют незаконный способ взимания платежей с населения республики за ТКО.
Стоп-машина
Между тем «Ухтажилфонд» обратился с официальным письмом к «Коми энергосбытовой компании» о перерасчете начислений по обращению с ТКО. За ноябрь и декабрь 2018 года будут аннулированы счета за ТКО для ряда сел и деревень. Причина — регоператор не смог оказать услуги из-за отсутствия транспортного сообщения с этими населенными пунктами.
До многих населенных пунктов Коми зимой можно добраться только на «Буране», а летом — исключительно на лодке. Вывоз мусора в таких условиях просто невозможен. Поэтому плата не будет начисляться до того момента, пока не будут найдены альтернативные способы сбора отходов.
Это первая уступка «мусорщиков» и первая победа общественников, которые, впрочем, намерены продолжить борьбу за права жителей Коми. Мусорная реформа должна быть прозрачной и осуществляться исключительно в рамках закона.
Анатолий ПОЛЬКИН.
Кому аннулируют мусорные «платежки»?
Информагентства Коми распространили перечень населенных пунктов, жителям которых пока не нужно платить за вывоз мусора. А полученные ими за два месяца счета (за ноябрь-декабрь 2018 г.) будут аннулированы. Впрочем, не исключено, что этот список подвергнется корректировке.
|Муниципальное образование
|Поселение
|Наименование населенного пункта, где спишут плату
|Период списания
|Княжпогостский
|Турья
|с.Турья, д.Евдино, д.Весляна, д.Кони, п.Ветью, п.Брусничный, д.Луг
|ноябрь, декабрь
|Печора
|Путеец
|п.Косью
|ноябрь, декабрь
|Кожва
|д.Радионово, д.Уляшево, д.Усть-Кожва
|ноябрь, декабрь
|Сосногорск
|д.Аким, д.Порожск, д.Винла
|ноябрь, декабрь
|Усинск
|Мутный Материк
|д.Мутный Материк, д.Васькино
|ноябрь, декабрь
|Вуктыл
|п.Кырта, д.Усть-Щугор, п.Усть-Соплеск, д.Усть-Воя, п.Шердино, п.Лемтыбож, с.Дутово
|ноябрь
|п.Лемты
|с 01.11.2018 – по 17.12.2018
|Усть-Вымский
|Мадмас
|пст.Мадмас, пст.Протока
|ноябрь, декабрь
|Гам
|д.Богомолово, д.Гамлакост, д.Ёль, д.Камсамас
|ноябрь, декабрь
|д.Арабач
|ноябрь
|Ижемский
|Кельчиюр
|д.Васильевка
|ноябрь, декабрь
|Мохча
|д.Щель
|ноябрь, декабрь
|Сизябск
|д.Черноборская
|ноябрь, декабрь
|Няшабож
|д.Пиль-Егор
|ноябрь, декабрь
|Кипиево
|д.Чаркабож
|ноябрь, декабрь
|Княжпогостский
|Мещура
|с.Мещура, п.Седьюдор
|ноябрь, декабрь
|Корткеросский
|Подъельск
|д.Навалок
|ноябрь, декабрь
|Сыктывдинский
|Яснэг
|с.Яснэг, п.Мет-Устье, п.Кемъяр
|ноябрь, декабрь
|Озел
|с.Озел, п.Сейты
|ноябрь, декабрь
|Мандач
|п.Новоипатово
|ноябрь, декабрь
|Усть-Вымский
|Вежайка
|п.Певью, п.Яренга
|ноябрь, декабрь
|Кожмудор
|п.Заречье, д.Нижняя Коквица
|ноябрь, декабрь
|Усть-Цилемский
|Замежная
|Загривочная, Боровская, Степановская, Черногорская, Скитская, Замежная
|ноябрь
|Трусово
|Трусово, Рочево, Филиппово, Нонбург, Мыла,
|ноябрь
|Хабариха
|с.Хабариха
|ноябрь
|Новый Бор
|п.Медвежка
|ноябрь, декабрь
|Ермица
|Ермица, Харьяга, Леждуг
|ноябрь, декабрь
|Уег
|с.Уег
|ноябрь
|Коровий Ручей
|Гарево, Журавский, Карпушевка, Чукчино, Коровий ручей
|ноябрь
|Окунев Нос
|с.Окунев Нос, д.Крестовка
|ноябрь, декабрь
|Троицко-Печорский
|Трицко-Печорск
|д.Большая Сойва
|ноябрь, декабрь
|Знаменка
|пст.Знаменка, д.Мамыль
|ноябрь, декабрь
|Комсомольск-на-Печоре
|с.Усть-Унья, д.Бердыш, д.Светлый Родник
|ноябрь, декабрь
|Мылва
|пст.Шерляга
|ноябрь, декабрь
|Приуральский
|пст.Приуральский, д.Еремеево
|ноябрь, декабрь
|Покча
|пст.Русаново, д.Скаляп
|ноябрь, декабрь
|Курья
|с.Курья, д.Волосница, д.Пачгино
|ноябрь, декабрь
|Митрофан-Дикост
|пст.Мирный, пст.Тимушбор, д.Митрофаново, д.Кодач, д.Ваньпи
|ноябрь, декабрь
|Усть-Илыч
|с.Усть-Илыч, пст.Палью, пст.Мишкин-Ель
|ноябрь, декабрь
|Инта
|д.Ташпи, д.Епа, с.Адзьвавом, д.Адзьва, д.Ягъёль, пст.Костюк, с.Косьювом, с.Петрунь, д.Ярпияг, д.Роговая, пгт.Кожым, д.Кожымвом, пст.Кочмес, д.Абезь, пст.Абезь
|ноябрь, декабрь
|Усть-Куломский
|Диасёръя
|д.Югыдтыдор
|ноябрь, декабрь
|Крутоборка
|п.Крутоборка, д.Нюмыд
|ноябрь, декабрь
|Нижний Воч
|д.Воль, д.Дема
|ноябрь, декабрь
|Усть-Кулом
|д.Парма
|ноябрь, декабрь
|Югыдъяг
|пст.Белоборск, пст.Вад, пст.Важ Эжва, пст.Смолянка, пст.Югыдъяг, д.Канава
|ноябрь
|Вольдино
|пст.Ягкедж, д.Пузла
|ноябрь
|Усинск
|Щельябож
|с. Щельябож, д. Захарвань, д. Кушшор, д. Праскан
|ноябрь, декабрь
|Мутный Материк
|д.Васильевка
|ноябрь, декабрь
|Усть-Лыжа
|с. Усть-Лыжа, д. Акись
|ноябрь, декабрь
|Колва
|д. Сынянырд
|ноябрь, декабрь
|Усть-Вымский
|Межег
|с.Межег
|ноябрь, декабрь
|Айкино
|д.Сыспи, д.Микунь, д.Мыръерем, д.Гобаново
|ноябрь
|Ухта
|с.Поромес, с.Кедвавом
|ноябрь, декабрь
|Воркута
|Елецкий
|пгт Елецкий,
|ноябрь, декабрь
|Сивомаскинский
|пст Сивомаскинский, пст Мескашор, пст Сейда, пст Хановей
|ноябрь, декабрь
|Усинск
|Мутный Материк
|д.Денисовка
|ноябрь, декабрь
|Печора
|Приуральское
|с.Приуральское, д.Даниловка, д.Аранец
|ноябрь, декабрь
|Княжпогостский
|Емва
|д.Злоба, д.Керос, д.Кыркещ, д.Половники, д.Раковицы, д.Удор. пст.Чуб, с.Княжпогост
|ноябрь, декабрь
|Серегово
|д.Кошки
|ноябрь, декабрь
|Тракт
|п.Вожаель, п.Чернореченск,
|ноябрь, декабрь
|Шошка
|с.Нижняя Отла, с.Верхняя Отла, Средняя Отла, д.Анюша, Петкоя, Онежье, Козловка, Катыдпом
|ноябрь, декабрь
|Прилузский
|Объячево
|п.Изъяшор
|ноябрь, декабрь
|Спаспоруб
|с. Спаспоруб, д. Керес, д. Кулига, д. Плёсо, д. Поруб, д. Поруб-Кеповская, д. Ракинская, д. Урнышевская
|ноябрь
|Корткеросский
|Подъельск
|д.Новик
|ноябрь, декабрь
|Удорский
|с.Большая Пучкома,с. Большая Пысса, д. Большие Чирки, д.Большое Острово, д. Борово, с. Важгорт, п. Верхнемезенск, д. Верхний Выльыб, д. Верхозерье, п. Выльвидзь, д.Выльгорт, д.Ёлькыб, д.Кирик, д. Коптюга, д. Кривое, д. Кривушево, д.Кучмозерье, д. Латьюга, д. Лязюв, д.Макар-Ыб, д.Малая Пучкома, д. Малая Пысса
д. Мелентьево, п. Мозындор, д. Муфтюга, д. Мучкас, д. Нижний Выльыб, д. Острово, д. Пасма, д.Патраково, д. Политово, д. Разгорт, д. Сёльыб, д. Усть-Вачерга, д. Устьево, д. Чернутьево, с.Чупрово, д. Шиляево, д. Ыб, п.Ыджыдъяг
|ноябрь, декабрь
|Удорский
|с. Ёртом, д. Зэрзяыб
|ноябрь