В Национальном музее Коми открылась выставка самого загадочного художника ХХ века

Не верь глазам своим!

Экспозиция, подготовленная петербуржским Арт-центром, давно кочует по разным городам России и СНГ. На этой неделе она выехала из Минска и добралась в Сыктывкар. 15 октября в музее состоялся вернисаж с чаепитием.

Посетители выставки увидят 50 цветных литографий, которые собраны из частных коллекций Франции, Бельгии и Скандинавии. В том числе один из вариантов знаменитых «Влюбленных» и автопортрет «Сын человеческий». Все картины были написаны автором в период с начала 1920-х до 1960-х годов. А литографии, прибывшие в столицу Коми, в основном сделаны уже после смерти мастера (он умер в 1967-м).

«Вероломный» мастер

– Рене Магритт очень многим людям покажется знакомым. Если вы заходите в книжные магазины, то очень часто обложки современных авторов украшены как раз его картинами. Это один из тех художников, картины которых часто используются в современной иллюстрации. Образы, которые он создает, интригуют, но не шокируют. Он заставляет поразмыслить без сложной провокации, – поделилась своим мнением директор Нацмузея Ирина Котылева.

К слову, сам Рене Магритт не считал себя сюрреалистом. Свой стиль он обозначал как «магический реализм». Лучше всего доказывает это утверждение картина «Вероломство образов» («Это не трубка»), которая дала название выставке.

– «Вероломство образов» – одна из ключевых работ Рене Магритта, на ней изображена курительная трубка. Выполнена она безуп-речно. Но под трубкой мы видим надпись: «Это не трубка». И сразу же возникают споры: почему и что же там тогда? На самом деле художник говорит нам о том, что видимое таковым не является. Мы можем раскурить трубку? Выполняет ли она свою прямую задачу? Нет, потому что это всего лишь образ, а не сам предмет, – рассказала куратор выставки Дарья Юркина.

Картины-ребусы

В экспозиции можно увидеть и другие визитные карточки художника. Например, знаменитую картину «Сын человеческий», которая писалась как автопортрет – мужчина в строгом костюме, чье лицо закрыто яблоком. «Черная магия», где изображена обнаженной жена мастера Жоржетта. И, конечно, «Влюбленные» – пара, головы которой укрыты саваном. Эту работу Рене Магритт оставил без объяснений.

– Существует много догадок и домыслов того, что мы здесь видим, – продолжает Дарья Юркина. – Возникает ассоциация, что любовь слепа или что влюбленные никого не видят, в том числе себя. Есть трагическая третья версия. В детстве мать художника Регину вытащили из реки мертвой. До сих пор неизвестно, было это самоубийство или несчастный случай. Но ее голова была окутана ночной сорочкой.

Цель Магритта, по его собственному признанию, — заставить зрителя задуматься. Именно поэтому картины художника часто напоминают ребусы, полностью разгадать которые невозможно. «Искусство пробуждает тайну, без которой мир бы не существовал», – говорил художник.

Сюрреалист-социалист

Стоит отметить, что Рене Магритта всегда поддерживали в России. Еще бы, ведь он придерживался социалистических взглядов. «Левое крыло», по его мнению, выражало в политике идеи свободы, близкие сюрреализму. В биографии художника есть любопытный факт: он трижды (!) вступал в Коммунистическую партию Бельгии. Сначала еще до войны: в 1932 и в 1936 годах. Тогда же импульсивный Магритт дважды покидал партию «из-за разногласий с товарищами во взглядах на роль искусства в пропаганде идей социализма». Третий раз «в ту же реку» мастер вступил в 1945-м. По словам Жоржетты Магритт, на волне благодарности русским, выигравшим войну и освободившим Европу от фашизма.

Портрет на банкноте

Увы, то, от чего Магритт предостерегал товарищей по партии – от «утилитарного подхода к искусству», – в полной мере коснулось и его творчества. Общество потребления с радостью растиражировало его образы, превратив в масскульт. Рекламные агентства по всему миру не устают эксплуатировать его знаковых героев. Ими украшены часы, тарелки, носки и футболки, зонты и шарфы… Портрет Магритта был размещен на банкноте в 500 бельгийских франков. Картины Магритта весьма котируются и на аукционах. Так, в 2017-м был установлен очередной мировой рекорд по продаже его картины – она ушла с молотка в чью-то частную коллекцию за 14 441 348 фунтов стерлингов. Большим почитателем творчества Магритта и владельцем нескольких его произведений и личных предметов является сэр Пол МакКартни.

Лабиринты миражей

В общем, как говорится в рекламном буклете, не упустите шанс приоткрыть завесу тайны образов Рене Магритта, пройти сквозь лабиринт его миражей и узнать чуть больше о личности одного из самых волнующих мастеров XX столетия!

Экспозиция «Рене Магритт. Вероломство образов» будет работать в выставочном зале Национального музея Коми (ул. Коммунистическая, 6) до 5 декабря.

Игорь ВОЛКОВ.