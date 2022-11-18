8 декабря Совет Сыктывкара изберет руководителя администрации. Вопрос чисто технический – им станет исполняющий уже четыре месяца обязанности главы администрации Владимир Голдин.

Секретные кандидаты

Для проведения конкурса на замещение должности главы города необходимо участие в нем как минимум двух претендентов. Документы, которые представят кандидаты на должность мэра города, 6 декабря рассмотрит комиссия из 8 человек. Отметим, что при утверждении даты проведения конкурса депутат от КПРФ Николай Удоратин предложил ввести в состав этой комиссии руководителя фракции КПРФ Валерию Стрекалову. Предложение вполне обоснованное, поскольку у коммунистов по численности вторая фракция в Совете.

Но даже в этом шаге «единороссы» увидели для себя угрозу и отклонили предложение. Гораздо удобнее, когда в комиссии все «свои».

Парадоксально, что личности остальных кандидатов держатся в секрете, о них на момент выхода этого номера газеты не было известно ни широкому кругу общественности, ни депутатам. Соответственно, нет возможности познакомиться с их программой по видению будущего города. Таким образом, другие кандидаты выступят просто спойлерами, которые обеспечат легитимность проведения конкурса.

То есть власти сам процесс выборности по сути первого лица столицы субъекта России превращают в какую-то профанацию. Тем более что сам Голдин также не представил свою программу развития Сыктывкара.

Выборы без народа

По мнению Валерии Стрекаловой, хотя бы главу столичного города должны избирать жители на всенародных выборах. Это был один из пунктов предвыборной программы КПРФ во время выборной кампании в столичный горсовет.

– Кандидатуру Владимира Голдина мы не поддержим, – заявила Валерия Алексеевна. – Он проявил себя в должности исполняющего обязанности не самым лучшим образом. Когда мы внесли проект решения, который подразумевал меры поддержи семьям мобилизованных граждан, он внес в Совет подобный. Только проект решения фракции КПРФ был забракован, а тот, что внесла администрация Голдина – вынесен на Совет. Какая-то совсем некрасивая история вырисовалась.

Мало того, Владимир Уйба в своем обращении сообщил, что к нему пришел Голдин с инициативой освободить мобилизованных граждан от уплаты налога на имущество физических лиц. Все это выглядело так, будто исполняющий обязанности мэра Сыктывкара пошел к своему руководству просить разрешения внести инициативу. Хотя этот вид налогов уплачивается в местный бюджет!

Спрашивается: причем тут Уйба?

По всей видимости, Владимиру Голдину перед избранием очень уж хотелось показать полную лояльность республиканскому руководству. Ведь в существующей системе власти именно этот фактор ставится во главу угла при распределении «портфелей», – считает Валерия Стрекалова.

Находился в «приятном неведении»?

Напомним, что еще в июле коммунисты города направили запрос прокурору Республики Коми Николаю Егорову, в котором попросили обратить внимание на известный факт – в период правления Вячеслава Гайзера Владимир Голдин являлся советником, первым заместителем генерального директора ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми». Сам гендиректор фонда Игорь Кудинов был арестован и осужден на длительный срок за мошенничество и сделки с имуществом, полученным преступным путем.

В действиях Голдина правоохранители не нашли состава преступления. Выходит, что он за четыре года работы в фонде, будучи фактически правой рукой господина Кудинова, находился в «приятном неведении».

Официально пусть будет так. Но тогда зачем Сыктывкару такой руководитель, который не знал, что творилось у него «под носом»? Он не вникал в крутящиеся вокруг него криминальные схемы? И таких вопросов множество…

В любом случае фигура Голдина при нынешнем политическом раскладе видится временной. Что подтверждается и его предстоящим техническим назначением на ответственную должность.

Сыктывкарцы заслуживают того, чтобы на городском хозяйстве находился «тяжеловес» – ответственный и принципиальный профессионал, но нынешним хозяевам Желтого дома этого не надо.

Сергей МОРОХИН.