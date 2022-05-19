В память о поэте (Блиц от 20 мая)

В Сыктывкаре установлена мемориальная доска, посвященная Альберту Ванееву.

Доска установлена на доме № 212 по ул. Карла Маркса, в котором жил поэт и литературовед с 1960 по 2001 годы. В мероприятии приняли участие официальные лица, представители МОД «Коми войтыр», а также дочь поэта Эвелина Ананьина. Автор мемориальной доски – скульптор Анатолий Неверов. В этом году Альберту Ванееву исполнилось бы 90 лет.

Положили в «кубышку»

56 млрд рублей хранится на срочных вкладах жителей Коми только в одном банке.

По итогам первых четырех месяцев этого года объем срочных вкладов, открытых в Сбербанке в Республике Коми, вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. А по количеству вкладов, открытых онлайн, Коми входит в тройку лидеров Северо-Западного региона.

Без массовых торжеств

24 мая для выпускников школ прозвучат последние звонки, пройдут выпускные вечера. Однако массовые мероприятия на выпускных запрещены, сообщает Минобрнауки Коми.

Эти мероприятия, в отличие от «пандемийных лет», пройдут в очном формате, но с ограничениями. К примеру, нельзя собираться одновременно нескольким классам в закрытых помещениях. Кроме того, участники мероприятий должны использовать защитные маски и антисептики.

Тысяча лет – не шутка!

В республике начата подготовка к празднованию тысячелетия коми народа.

Знаменательную дату будут отмечать в 2029 году. Глава Коми объявил об этом 16 мая на Всероссийской научной конференции «Краеведение и наука на Европейском Северо-Востоке России», посвященной 100-летию Общества изучения Коми края. «Благодаря исследованиям ученых-краеведов есть основания считать, что в 2029 году исполнится тысяча лет со времени формирования коми народа. Кроме того, в 2029 году исполнится 650 лет христианизации Коми края».

Новые потери

В ходе спецоперации на Украине погибло уже 14 военнослужащих из Коми.

17 мая состоялись похороны Алексея Александровича Осташова – уроженец деревни Медвежка Усть-Цилемского района. До спецоперации главный старшина Осташов проходил военную службу по контракту в мотострелковой бригаде в поселке Печенга Мурманской области. Погиб в результате артиллерийского обстрела, получив осколочное ранение.

Нужен вертолетчик

Опытному пилоту в Коми готовы платить до 350 тысяч рублей.

Такая вакансия размещена на сайте hh.ru. Пилот должен иметь высшее, среднее профессиональное (летное) образование, стаж работы не менее 3 лет. Кроме того, в Коми ищут помощника капитана на зарплату до 160 тысяч рублей. Такая вакансия размещена на сайте hh.ru. Компания предлагает работу в должности старшего помощника капитана на полный рабочий день. При этом работодатель рассматривает только опытных кандидатов.