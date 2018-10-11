В Пажге волки съели три десятка собак

Более 300 жителей Пажги, Гарьи и Парчима (Сыктывдинский район) подписали обращение к президенту страны.

Люди пожаловались на бездействие Охотничьего надзора и контроля Коми, когда на села идет настоящее нашествие волков. Добычей уже стали около 30 собак, и их количество с каждым днем увеличивается.

У сельчанки Светланы Жарковой хищники растерзали собаку в клочья. Обратившись за помощью в охотнадзор, женщина получила ответ, что в произошедшем виновата она сама: нужно учитывать, что мы живем в тайге и содержать домашних питомцев надо в вольерах и клетках, а то, что собаку волки съели прямо на цепи — явление совершенно нормальное.

Отписку надзорного ведомства вместе с жалобой пажгинцев (491 подпись) сельчане отправили в прокуратуру Сыктывдинского района — об этом сообщило агентство «КомиОнлайн».