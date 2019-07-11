В Печоре горожане недовольны местной властью

21 июня с.г. «Трибуна» рассказала о том, что в Печоре произошел конфликт из-за вырубки деревьев в сквере у площади Победы. А на этой неделе нашу редакцию посетила делегация печорских ветеранов, которые жалуются, что деревья уничтожаются и на улицах города. Ветераны принесли в редакцию коллективное письмо и дополнили его устными комментариями.

«Мы их помним еще саженцами!»

Пенсионерки В.А. Король и А.М. Жутова хорошо помнят, как в 1950-60 гг. сажали эти (вырубаемые ныне) деревья, а уроженка Печоры Любовь Александровна Колтановская говорит, что, еще будучи ребенком, она работала на субботниках по озеленению города.

Авторы письма сообщают, что в городе в последнее время снесли много ветхого и аварийного жилья (например, по ул. Советской). Осталась неухоженная территория. Раньше неблаговидные картины хоть как-то закрывали деревья, теперь все это — словно напоказ.

«Мест для благоустройства в городе много! Взять хотя бы недостроенную спортплощадку между школой № 9 и гимназией № 1, где предполагались беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки и куда был вложен не один миллион народных (бюджетных) денег. А что в итоге? Вот уже третий год гниет под дождем и снегом свернутое в рулон покрытие беговой дорожки…» — говорится в коллективном письме.

Пенсионерки рассказали, что и сама площадь Горького, рядом с которой совсем недавно вырубили деревья, находится в плачевном состоянии.

Нет контакта

Когда началась вырубка деревьев на улицах, пенсионеры пытались ее остановить. Они обращались в разные инстанции, но внятных ответов от чиновников не получили.

Депутат районного Совета Иван Пьянков по этому поводу написал запрос прокурору. «Необходимость вырубки деревьев вызвана требованиями безопасности дорожного движения, организацией так называемого треугольника видимости. Но для этого достаточно было бы убрать нижние ветви деревьев по линии обзора водителя…» — считает депутат.

Наверное, у старожилов было бы намного меньше вопросов и обид, если бы администрация советовалась с горожанами по вопросам благоустройства. Причем, как считают обратившиеся в «Трибуну» ветераны, начинать надо не с вырубки деревьев, а с озеленения улиц, ремонта дворов, установки скамеек и фонарей.

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Фотографиями и критическими замечаниями нынче полны сайты «Типичная Печора» и «Печора Today». Вот мнение одного из печорцев: «А как нас уже задолбали бесцельно спиленные деревья!» Другой ему в ответ: «Как вы уже задолбали своими дорогами!».