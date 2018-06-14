В Печоре косолапые разгуливают по дорогам

Похоже, Печора в этом году станет настоящим медвежьим углом. Там часто гуляли оголодавшие косолапые.

Медвежья семья на днях ходила возле автосервиса, а один зверь и вовсе бродил по улицам. Вспугнула непрошеного гостя машина полицейских. Интернет полон такими видеосюжетами.

Так, печорцы выложили на Ютуб видео, в котором мишка вышел на дорогу и ходит по обочине. Людей и машин он ничуть не боится и даже заглядывает через стекло в салон автомобиля ДПС. Водители шутят: мол, просит подбросить до города. Но шутки с хищниками плохи. Очевидно, люди прикармливали зверя, и он привык, а это опасно.