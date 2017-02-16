Руководство Печорской центральной районной больницы, находящейся в подчинении регионального Минздрава, планирует реорганизовать участковую больницу в поселке Каджером, сообщает ОНФ.
При этом Каджеромскую больницу преобразуют в амбулаторию, сократив фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах Медвежская, Трубоседъель, Березовка, Даниловка.
На территории шести населенных пунктов, которые входят в состав сельского поселения Каджером, на 1 января 2017 года проживают почти три тысячи человек, из которых 461 — дети, 173 – инвалиды I и II групп, 430 — пенсионеры. Каджером находится в 119 километрах от Печоры.
Глава сельского поселения сообщил, что поселки Причал и Трубоседъель находятся в тайге вдали от железной дороги на расстоянии 30 километров от Каджерома и добраться до них можно только по лесным дорогам. В случае закрытия участкового стационара доставить больного до райбольницы будет намного сложнее.
Напомним, недавно власти попытались закрыть детский стационар в Сосногорске. Эта попытка натолкнулась на протест местных жителей. Стационар удалось отстоять.
В Печорском районе закрывают ФАПы и реорганизуют участковую больницу
Руководство Печорской центральной районной больницы, находящейся в подчинении регионального Минздрава, планирует реорганизовать участковую больницу в поселке Каджером, сообщает ОНФ.