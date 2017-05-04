В письмах солдата с фронта — суровая правда о войне

6 мая, в день Георгия Победоносца, наша семья всегда отмечала еще два праздника: день рождения моего отца — Егора Федоровича Иванова и дяди — Анатолия Алексеевича Иванова.

Мой отец воевал в Сталинграде и на Курской дуге, был ранен. Его уже давно нет с нами. Анатолия Алексеевича не стало в этом году. Сегодня, 6 мая, поминальный сороковой день со дня его смерти. И в этом году впервые мы, его дочери, внуки, правнуки, будем отмечать без него День Победы.

Я всегда считала, что несправедливо рано ушел из жизни отец. А потом часто корила себя за то, что мало интересовалась и почти совсем не задавала ему вопросов о войне. Анатолий Алексеевич в последние годы немного восполнил этот пробел. Мне, уже взрослой и прочитавшей немало книг, были особо интересны высказывания воина, который почти три года провел в окопах.



Анатолий Алексеевич Иванов.

«Пуля меня не берет»

Анатолия Алексеевича часто приглашали на телевидение, радио. С ним охотно общались представители печатных СМИ. Ветеран часто повторял: «Я родился в день Георгия Победоносца, поэтому пуля меня не брала». Хотя испытать ему пришлось немало. 15 августа 1942 года 18-летнему юноше была вручена повестка. Сначала его отправили на учебу в Архангельское пулеметное училище. А уже через три месяца в звании сержанта — командира расчета противотанкового орудия был переброшен под Сталинград. Вот фрагмент из его рассказа: «В декабре мы оказались на Волге, в районе Сталинграда. Там тогда шли завершающие бои. Нами, курсантами, пополнили части. Из 16 моих одноклассников шестеро попали в одну часть, в 76-ю гвардейскую дивизию Сталинградского фронта. Трое из нас добрались до Берлина, а троих я потерял в боях. Первым на Курской дуге под танками погиб Михаил Коснырев. Потом при освобождении Бреста погиб Александр Мусанов. Третьим на подступах к Варшаве погиб Михаил Вахнин из Летки. А мы втроем — Жигалов Дмитрий, Осипов Семен и я — дошли до Берлина».

Кровавая битва

Недавно, разбирая архив, дочка Татьяна нашла письма бойца Анатолия Иванова, 20-летнего воина. Они нигде еще не были опубликованы.

Письмо с фронта (1943 г.). «…Мой единственный самый близкий друг из с. Слудка Мусанов Александр Федорович, с которым были все время вместе, 1 декабря днем был тяжело ранен пулей в голову и к вечеру умер, отдал свою молодую жизнь за благо Родины, за счастье народа, и пусть родные знают, что их сын геройски дрался и погиб в бою за наше общее дело».

Анатолий Алексеевич редко надевал медали, в основном ограничивался орденской планкой. В кругу семьи любил повторять, что первый орден Славы получил из-за… «трусости». Во время одного из тяжелых боев пришлось отступать. Он тоже приказал своему расчету отойти, а сам задержался, чтобы не оставить в боевой готовности свое противотанковое орудие. Но в этот момент обнаружил, что к нему приближается кто-то из командующих. Чтобы командир не принял его за вредителя, принялся устанавливать на место уже открученные детали. Затем вместе с командиром стали отбивать атаку врага. Бойцы расчета, услышав выстрелы, вернулись, плацдарм удалось сохранить. Более того, расчет Иванова уничтожил фашистский танк.

Письмо с фронта (1944 г.). «Воюем в Белоруссии, освобождаем метр за метром своей советской земли. В боях за Белоруссию представлен к награде орденом. Но пока еще не получил. Много писать нечего. Пишите сами…»

Анатолий Алексеевич награжден двумя орденами Славы, орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина». А на той великой войне награды просто так не давались. Но вел себя всегда скромно. И часто разрушал известные нам стереотипы о войне.

Он говорил, что в фильмах показывают, как солдаты, идя в бой, кричат: «За Родину, за Сталина!» Может, и так, но он ни разу таких призывов на фронте не слышал. Когда приходило время подниматься из окопов и бежать навстречу пулям и взрывам, солдаты просто орали дурным голосом — то ли от ужаса, то ли еще от чего…

Одно из писем (25 октября 1944 г.) — на коми языке. Видимо, думал — цензура пропустит, не вникая в непонятный язык. В этом письме речь — о тяжелейших потерях в боях под Варшавой.

Весна Победы

Письма, написанные в 1945 году, конечно, уже другие, и по настроению, и по содержанию. Своим победным настроением Анатолий Иванов делился с родными: «Сегодня я вышел из Берлина, вернее из ада на земле, живым. С падением Рейхстага война не кончилась. Идем навстречу союзникам. На днях получил третий орден» (06.05.1945 г.).

«Ура! Победа! Второй день не стреляют пушки. Можно оглохнуть от тишины. Какой он, мир? Только сегодня мы ощутили и поняли, что наступила весна. Это настоящая весна. Каждый будет помнить о ней, как о весне победы, радости и счастья…» (11.05.1945 г.).

Анна НЕВСКАЯ.