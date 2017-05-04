В плавание — по новым правилам

С этого года на территории России вступили в действие новые правила регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Теперь судоводителям будут выдавать международные удостоверения. Изменения коснулись и идентификационного номера судна, который определяет региональную принадлежность: теперь он будет состоять из 11 знаков вместо семи.

Новые правила действуют для тех, кто только собирается регистрировать свое маломерное судно. Теперь моторному маломерному судну будет присваиваться идентификационный номер, который заменит понятие «бортовой номер». Он существенно «подрос» и включает в себя две буквы, четыре цифры и в конце номера обозначение региона РФ. В Коми это RUS 11. Располагаться он должен в одну строчку на каждом борту. Что касается высоты букв, ширины и толщины линий, то никаких нововведений тут нет. Все по-старому. Если невозможно выполнить такие требования, то место нанесения определяет также орган регистрации судна и заносит это в судовой билет и реестр.

Изменился и Судовой билет. Теперь он будет представлять собой не книжечку, а лист гербовой бумаги формата A4, заполненный с обеих сторон. Причем новый Судовой билет оформлен на двух языках: на русском и английском. Но брать с собой на судно оригинал документа не обязательно — достаточно иметь при себе копию билета, заверенную в подразделении ГИМС.

Еще одно нововведение. Собственник судна, получивший Судовой билет нового образца, обязан будет установить Государственный флаг РФ на флагштоке или мачте. Если по конструкции судна нет возможности прикрепить флаг, в таком случае изображение флага размером 300 на 200 мм наносится на борт сразу за номером.

Если раньше можно было лодку ставить на учет либо по месту ее постоянного нахождения и эксплуатации, либо по месту прописки владельца, то теперь лишь по месту регистрации его собственника. Также новые правила усложняют процедуру снятия судна с учета. Теперь судовладелец свое желание исключить лодку-катер из Реестра маломерных судов, как часто бывает, чтобы не платить налоги, должен обосновывать с подтверждающим документом в руке.

По словам экспертов, для граждан самое неприятное в этих законах то, что маломерное судно признано недвижимым имуществом. А значит, нужно соблюдать срок регистрации — между приобретением и регистрацией должно пройти не более 14 дней. В противном случае владелец судна подвергнется административному штрафу — от полутора до двух тысяч рублей для физлиц, от 30 тысяч до 40 тысяч для юрлиц.

— Навигационный период — самая горячая пора для работников ГИМС, — отмечает руководитель Ижемского участка ГИМС, старший госинспектор по маломерным судам Василий Канев. — Принимаем экзамены, регистрируем речные суда и выезжаем в рейды. По новым правилам, в районе пока еще ни одно судно не зарегистрировали. Всего же в районе 1468 судовладельцев, имеющих удостоверения управления маломерным судном, и 1779 маломерных судов.

В последние годы их количество заметно уменьшается. За прошлый навигационный сезон были поставлены на учет 42 лодки. Если лет десять назад за месяц регистрировали по 100 судов, то теперь лишь по 10 лодок.

Сразу после ледостава выезжаем в речной профилактический рейд. По графику, который выкладывается на официальном сайте, два раза в неделю мы должны проводить патрулирование на водных объектах. Таким образом, многие речные «нелегалы» подстраиваются под график и избегают проверок. Но мы осуществляем и дополнительное патрулирование. Основные нарушения, которые допускают судовладельцы — необеспечение безопасности пассажиров на борту в пути следования, отсутствие спасжилетов и удостоверения на право управления маломерным судном.

Наталья КОЛОДИНОВА.