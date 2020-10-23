В подвешенном состоянии находится правительство Республики Коми

В республике возникла ситуация неопределенности. Официальные СМИ сообщили, что правительство сформировано, однако большинство из назначенных министров имеют приставку и.о., а главные лица и вовсе не назначены.

Глава региона должен был сформировать правительство в течение месяца после инаугурации, то есть до 23 октября, а Госсовет обязан был его утвердить. Депутаты прозаседали целых два дня, но главный вопрос – утверждение руководителя правительства и его заместителя – так и не решили.

Возникла занятная коллизия: для их утверждения нужно проводить новое заседание, собирать депутатов, которые уже разъехались по городам и весям. Или ждать следующую сессию. Но тогда получится, что руководить только что созданным кабинетом министров (сильно преобразованным) будут люди, не уполномоченные на это?

А что, своих кадров нет, разве обеднела республика? Неужели нужно приглашать людей из столицы? Глава от ответа деликатно уклонился, отметив лишь, что он предложил, а утверждать – это дело депутатов. После чего внезапно умчался в Усинск. В итоге кадровый повис в воздухе и вызвал пересуды как в депутатской среде, так и «в массах».

Как это уже повелось, предложение главы РК о возможном назначении московского бизнесмена Игоря Булатова на должность председателя правительства республики прокомментировал вице-президент РАПК (Российская ассоциация политических консультантов) Петр Быстров, тоже москвич. Он заявил, что «Коми нуждается в кадровой перезагрузке». Политтехнолог пояснил, что «глава решил обновить управленческую систему республики, влив в нее в качестве топ-менеджеров людей, которые раньше работали в крупных бизнес-структурах». К тому же столичный пиарщик напомнил, что нельзя не учитывать тот факт, что в регионе одну из предыдущих управленческих команд практически полностью посадили. Соответственно, сейчас республика испытывает определенный дефицит квалифицированных управленцев.

А в качестве оправдания решения нового главы политтехнолог заявил, что задавать подобные вопросы главе вроде как и незачем: удачное это решение или нет, станет понятно через несколько лет.

На мой взгляд, нам снова предлагают стать некоей мастерской по исполнению чужих схем. И что получится – не нам судить. А ведь мы это уже проходили в период правления Владимира Торлопова, который призвал «на кормление» в республику варягов из «Еврохима», славно покуролесивших на своих высоких должностях и оставивших о себе недобрую память. По той же схеме действовал и бесславно покинувший республику Сергей Гапликов, так и не сумевший воплотить ни одну из «великих» целей, которые он обещал жителям республики.

Самое грустное, на мой взгляд, что достойные кандидатуры, альтернативные привозным назначенцам, в республике есть, но их видеть не хотят. А депутаты Госсовета от партии власти, зная это, все же наверняка проголосуют как надо. Весь вопрос в том, кому это надо.

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета РК.

Продолжение темы о кадровой политике в Коми.