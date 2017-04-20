В поселке Озерный зарыли в землю 20 миллионов рублей

Администрация Печоры еще в конце прошлого года отчиталась о вводе в эксплуатацию водопроводных сетей в поселке Озерный, хотя в действительности работы на объекте не закончены, а документы о вводе являются фиктивными.

А про насос-то забыли?

В распоряжении редакции оказались документы проверки выполнения контракта по строительству указанных сетей в поселке Озерный. Работы, судя по актам, подписанным руководством муниципалитета, завершены, произведена их оплата в сумме 17 миллионов 545 тысяч рублей.

Однако незадолго до даты подписания актов выполненных работ и разрешения на ввод в эксплуатацию на объекте побывала комиссия Госстройнадзора республики и прокуратуры, которая выявила кучу недоработок и нарушений, о чем был составлен акт от 28 октября 2016 года. В акте, в частности, указывалось, что проектная документация не утверждена, работы выполняются с отклонением от проекта.

И все же, несмотря на то, что контракт с подрядчиком был расторгнут и в соглашении об этом черным по белому записано, что объект эксплуатироваться не может (поскольку для этого нет условий), 29 декабря 2016 года глава администрации МР «Печора» Андрей Соснора подписал разрешение на ввод водопровода в эксплуатацию.

3 марта 2017 года господин Соснора получил предписание из прокуратуры, подписанное советником юстиции Н. Юхниным. На 13-ти страницах перечислялись выявленные нарушения.

Все 13 страниц мы процитировать не в состоянии, но несколько выявленных нарушений приведем. В частности, в предоставленном в Минсельхозпрод отчете водопровод введен в эксплуатацию 19 декабря, в то время как разрешение на это подписано только 29 декабря, а фактически «объект не эксплуатируется ввиду отсутствия технической возможности».

Оказывается, в проектной документации не предусмотрено подключение водопроводных сетей к жилому фонду и вообще к каким-либо объектам социальной структуры! И работать водопровод не мог вообще, поскольку проект не предусматривал его подключения к электросетям насосной станции! Получается, что порядка 20 миллионов рублей, затраченных на строительство водопровода, просто закопаны в землю!

Пишите письма прокурору…

Но и это еще не все. На странице 5-й предписания указывается на совсем уж вопиющий факт: разрешение на ввод водопровода за номером RU 11-157000-15D-16, подписанное Андреем Соснорой, было выдано еще раньше — 26 сентября 2016 г., причем совсем другой компании и на другой объект! Документ с указанным номером был выдан ООО «Техстрой» на ввод в эксплуатацию жилого дома в Печоре по улице Железнодорожной, дом 23, корпус 1. То есть к водопроводу в поселке Озерный он никакого отношения не имеет.

Заканчивается предписание советника юстиции Н. Юхнина главе администрации Печоры А. Сосноре грозным указанием: «Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц администрации МР «Печора», виновных в указанных нарушениях. О результатах принятых мер сообщить прокурору…»

Интересно, что же руководитель Печорской администрации напишет в ответе прокурору? О том, что сам себя наказал?

Анатолий ПОЛЬКИН.