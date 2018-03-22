В последние годы все больше людей уезжают из республики

В 2017 году в Коми число выехавших на постоянное место жительства за пределы региона заметно превалировало над вновь прибывшими. Миграционный коэффициент из расчета на 10 тысяч жителей составил минус 112 человек.

По данным федеральной службы государственной статистики, процесс переселения в последние годы не претерпел сильных изменений. В 2014 году в Коми минусовый миграционный коэффициент составил 107 человек (здесь и далее из расчета на 10 тысяч населения), в 2015 году — 101, в 2016-м — 81 человек.

В меньшей степени чем в Коми, но люди уезжают из большинства регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Ожидаемо исключение по итогам 2017 года составили Калининградская область (рост мигрантов на 99 человек), Санкт-Петербург (плюс 121), Ленинградская область (плюс 171).

Принято считать, что самый желанный город для мигрантов – это Москва. Но в последние годы российская столица потеряла пальму первенства. По итогам 2017 года в Москве наблюдался прирост мигрантов на 89 человек, в Московской области рост на 111 человек. Но привлекательнее всего для россиян на сегодняшний день — Севастополь. Там по итогам 2017 года наблюдался рост мигрантов на более чем 200 человек!

Что касается регионов, в которых наиболее заметен отток населения, это Чукотка (минус 132), Еврейская автономная область (минус 119), на третьем месте идет Республика Коми.

Сергей ПАВЛОВ.