В «пожарном режиме» продолжает работать Ухтинская мэрия

6 августа с.г. «Трибуна» опубликовала статью Владимира Иванова «Заколдованная система» продолжает действовать в Ухте вопреки закону». Речь шла об ухтинской системе управления жилищно-коммунальным хозяйством. Ее создатели – бывшие руководители мэрии – уже успели отсидеть свои сроки за различные махинации, однако сама система продолжает действовать.

В мае текущего года В. Иванов побывал на личном приеме у первого заместителя прокурора республики М. Нестерова и рассказал о созданной в городе «уникальной» системе ЖКХ. В частности, это касается содержания участков сетей канализации от домов до первых колодцев. Начальство ООО «Ухтаводоканал» путем сговора с рядом руководителей управляющих компаний добилось того, что расходы на содержание так называемых «бесхозяйных выпусков» будут оплачиваться из городского бюджета.

По итогам проверки прокурор города вынес руководителю «Ухтаводоканала» Т. Филипповой представление по устранению выявленных нарушений, однако они до конца не были выполнены. Суд оштрафовал Т. Филиппову на две тысячи рублей, указав на то, что, если она не примет меры по устранению нарушений, санкции будут усилены – вплоть до отстранения от должности.

Как считает Владимир Иванов, в стороне от наказания остались руководители управляющих компаний, так же как и чиновники мэрии, которые нарушили законодательство по учету имущества, а также за попытку финансирования незаконных сделок.

Буквально на днях глава Ухты Магомед Османов подвел итоги пятилетней работы в муниципалитете. Сравнивая Ухту с другими городами России, мэр отметил, что Ухта чище и благоустроеннее. «В этом заслуга всей команды администрации и муниципальных учреждений, – отметил М. Османов. – Но пока все-таки приходится работать в «пожарном режиме». Для того, чтобы работать на стратегию, нужно привести город и социальные объекты в нормативное состояние, а потом можно будет смотреть на перспективу».

По мнению Владимира Иванова, время на раскачку давно закончилось, и пора уже наводить порядок во всех отраслях городского хозяйства. И особенно – в ухтинской системе ЖКХ, которая даже на решения прокуратуры и судов не обращает внимания…