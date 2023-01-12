В праздники воровали и грабили (Криминал от 13 января)

За праздничные дни сотрудники полиции зарегистрировали 196 преступлений. Из них больше всего в Сыктывкаре – 65.

Лидируют кражи из торговых точек, квартир и при совместном распитии спиртных напитков с ненадежными знакомыми. Также за выходные дни сотрудники полиции региона зафиксировали 7 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 5 грабежей, 10 мошенничеств, 6 краж с банковских счетов, 16 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Дама оказалась рецидивисткой

В Ухте 42-летняя ухтинка вступилась за своего 30-летнего сожителя и схватила нож, чтобы «отомстить» обидчику.

Во время праздничного застолья между двумя хмельными мужчинами произошел бытовой конфликт. Находившаяся в этой теплой компании дама взяла сторону возлюбленного и ударила его оппонента в грудь кухонным ножом. После того, как полицейские ее задержали, выяснилось, что женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Бездомного убивали два дня

В Визинге 19-летний парень и двое его 15-летних подельников до смерти избили бездомного.

В мае прошлого года злоумышленники, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в течение двух дней избивали 49-летнего односельчанина, нанеся ему минимум 50 ударов по телу и голове.

Потерпевший скончался от полученной травмы грудной клетки с переломами ребер и повреждением легкого.

Ни двери, ни денег

Сыктывкарка присвоила 115 тысяч рублей, уплаченных клиенткой за дверь.

Директор частной фирмы заключила договор на изготовление и покупку дверей стоимостью 180 тысяч рублей и внесла предоплату – 115 тысяч, передав деньги менеджеру организации. В течение 4 месяцев клиентка так и не дождалась товара. Дозвониться до директора организации, чтобы расторгнуть договор, женщина также не смогла, поскольку ей назвали вымышленный телефон. В ходе допроса 40-летняя женщина-менеджер созналась, что совершила преступление, поскольку остро нуждалась в деньгах. Возбуждено уголовное дело. Предоплата возвращена клиентке.

Тайны интимной жизни

В Ухте девушки-подростки разослали друзьям интимные фото своей подружки.

Две девушки 17-ти и 16-ти лет в социальной сети разослали своим знакомым фотографии сверстницы интимного содержания без ее согласия, чем нарушили право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни и личную тайну. Возбуждено уголовное дело. В ходе допроса фигурантки признали вину. За данное преступление предусмотрены серьезные наказания, включая лишение свободы сроком до двух лет.

Где любовь, там и кровь

71-летний дедушка осужден за убийство своей немолодой пассии.

Трагедия произошла в мае прошлого года в квартире дома по ул. Коммунистической. Подсудимый и его 58-летняя сожительница вместе распивали спиртное, а потом поссорились. Пенсионер ударил пожилую женщину ножом в грудь, и она скончалась на месте. Убийце назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.