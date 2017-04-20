В Прилузье затеяли дерзкий «эксперимент»

Новую школу в селе Летка торжественно открыли 1 сентября 2016 года. В церемонии приняли участие глава региона Сергей Гапликов и все руководство района. Радовались дети, а еще больше — их родители.

Дело в том, что в селе, по праву считающемся южными воротами республики, школа до недавнего времени ютилась в восьми зданиях, занятия шли в две смены. Новую школу селу обещали еще с советских времен, но строительство постоянно откладывалось.

В новой школе имеются хорошо оборудованные классные кабинеты, мастерские, кабинет информатики, актовый и спортивный залы, хорошая столовая. Возле здания школы — прекрасные спортивные площадки, есть даже настоящая гаревая дорожка для бега.

Однако вся эта идиллия оказалась под угрозой так называемой «оптимизации».

В одну телегу впрячь не можно…

В конце марта педагогический коллектив школы уведомили о том, что вскоре в здании разместится местный Дом культуры. Учителя сначала не поверили: они никак не могли увязать соединение в одном общем здании, предназначенном для обучения и воспитания детей, каждодневное функционирование еще и учреждения для взрослых.

Уже предусмотрено выселение начальных классов из отдельного крыла школы, что непозволительно в свете требования их раздельного обучения со старшеклассниками.

Выяснилось, что «очаг культуры» закрыли из-за того, что в районном бюджете не нашлось средств на уплату образовавшегося долга за отопление здания Дома культуры в размере 300 тысяч рублей.

Долг по затратам за электроэнергию собрался по всему Прилузскому району, но для оплаты райцентровских культурных учреждений деньги в бюджете все-таки отыскали, а вот в Летке пошли другим путем: решили очаг культуры разместить в школе.

Местные жители обратились в Роспотребнадзор с вопросом о законности и совместимости «проживания» под одной крышей двух учреждений. Ответ пришел недвусмысленный: размещайте, дескать, у себя в школе кого хотите, а мы вас за это нарушение будем строго штрафовать.

А кто платить будет?

По имеющейся информации, Дом культуры из под бремени немедленной оплаты долга за электроэнергию как бы ускользнул. Более того, «очаг культуры» теперь перейдет на содержание школы! Кошельки вроде бы у них разные, но «новаторы» предусмотрели, что «культурный очаг» станет за коммунальные услуги платить школе. А если у «культуры» средств не будет, расплатится школа.

Стоит сказать и о причине возникновения у Дома культуры долга за отопление. Не секрет, что волевым решением в октябре 2016 года Дом культуры отключили от центрального отопления и перевели на автономные электрические обогреватели — конвекторы. Увы, никто не удосужился подсчитать, во что обойдется эта «культурная революция в отоплении».

В итоге сейчас получается, что никто не виноват в создавшемся положении. Но новенькая школа с ее детским и учительским коллективами попала «под раздачу». Вот вам и «оптимизация» по-прилузски…

Александр КЕТОВ,

село Летка, Прилузский район.