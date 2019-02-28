В Прилузском районе для переселенцев построили дом, непригодный для жилья

Эта горькая история берет свое начало в 2014 году. Тогда в лесном поселке Усть-Лопью (Прилузский район) начали строить два дома под переселение.

В ту пору житель поселка, ветеран лесной отрасли Сергей Косолапов с нетерпением ожидал окончания строительства. Ведь он с семьей был прописан в ветхой хибаре по ул. Восточная, д. 2. С 2006 года эта развалюха находилась в аварийном состоянии. Ремонтировать ее было бессмысленно.

На «мокром месте»

— Моя семья была вынуждена переселиться в квартиру умершей тещи. Это жилье не числилось на балансе нашего сельсовета, — рассказывает Сергей Анатольевич. —

В 2014 году в рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья мне предоставили жилое помещение в новом доме.

Однако еще в процессе строительства Сергей Косолапов заметил, что место для дома выбрано неудачное — в низине. Было ясно, что весной его будет подтапливать. Глава сельского поселения «Черныш» (в него входит Усть-Лопью) Альбина Игнатова пояснила, что строители обещали обустроить песчаную подушку под домом, однако этого не сделали.

Тем не менее власти поспешили отрапортовать, что дом построен. Чтобы проинспектировать качество жилья, 9 декабря 2014 года сюда приезжал зампред правительства Константин Ромаданов (впоследствии фигурант «дела Гайзера»).

А у будущих новоселов настроение было кислое. Один из них — Сергей Косолапов — поразился, что комнаты совсем крохотные, дровяная печь установлена посреди прихожей(?!). По сути прихожая — это котельная, тут даже одежду нельзя повесить, да и ребенок о печку может обжечься (она не огорожена). Все коммуникации почему-то оказались в соседней квартире: водоснабжение, обогревательные баки, счетчики на воду…

Жители другого дома, к тому времени уже сданного в эксплуатацию, рассказали о плесени на чердаке, а также о сантехнике, к которой строители даже не подвели трубы. В ответ на претензии господин Ромаданов пообещал разобраться. Как сообщали тогда официальные СМИ, «в отношении подрядных организаций, построивших дома для переселенцев, будет проведена претензионная работа для того, чтобы обязать подрядчиков устранить недоделки, если они будут подтверждены».

И недоделки, увы, подтвердились.

Здесь жить нельзя

В 2016 году дом был признан непригодным для проживания. В квартире, которую дали семье, появилась плесень, затем обвалилась крыша (ее на скорую руку подремонтировали). Дом, построенный на болотистом месте, как и предполагал Косолапов, каждую весну подтапливает. Актами обследования жилого помещения от 05.10.2015 г. и 02.12.2015 года установлено, что в доме имеются многочисленные недочеты.

К аналогичному выводу пришла и Межведомственная комиссия. Не будем утомлять читателя перечислением всех недоделок — список длинный. Дефекты такого рода не позволяют нормальную эксплуатацию жилого дома. Приемка дома в эксплуатацию была недопустима.

К тому времени власть в республике сменилась, все прежнее руководство, в том числе и К. Ромаданов, отправились в следственный изолятор «Лефортово». А недоделки в доме так и не были устранены — фирма-застройщик стала банкротом.

— Я с семьей продолжал жить в старой квартире умершей тещи, — продолжает несостоявшийся новосел. — В 2018 году в этой квартире из-за сырости стала появляться плесень на стенах и потолке. У меня ухудшилось самочувствие: удушливый кашель, головокружение. Из-за этого я несколько раз попадал в больницу.

С сильными не судись

Вместо того, чтобы заселиться в новый дом, дочь Сергея Косолапова – Мария – и его внук вынуждены были в буквальном смысле искать себе угол — они сняли жилье в селе Объячево. Сергей Анатольевич с супругой после очередного лечения тоже остались в съемной квартире…

— Я обращался к главе администрации Прилузского района с просьбой предоставить моей семье жилое помещение, — рассказывает Сергей Анатольевич. — И получил ответ, что у администрации нет средств. Предлагалось временное жилье, но оно не соответствовало санитарным нормам.

Тогда я подал исковое заявление в районный суд к администрации МР «Прилузский» о предоставлении жилого помещения взамен непригодного. Но суд оставил иск без удовлетворения.

Куда я только не писал — и главе Коми Сергею Гапликову, и в Верховный суд РК. Везде советуют идти на примирение с администрацией. Говорят: может, тогда мы хоть что-то получим…

Бездомная старость

В 2017 году должностные лица из администрации района — Е. Томша и И. Рожицын, которые допустили приемку некачественного жилья и оплатили работу подрядчика, попали под суд и были привлечены к ответственности. Но стало ли от этого легче жильцам?

Соседка Косолаповых, М. Козлова, которой дали квартиру в таком же доме с плесенью, тоже обратилась в суд. Она требовала взыскать компенсацию морального вреда с Е. Томши, И. Рожицына и АМР «Прилузский» в размере 300 тысяч рублей с каждого: «Из-за противоправных действий я была вынуждена переехать в дом, который оказался непригодным для проживания. В результате у меня обострился ряд заболеваний…».

Однако М. Козлова тоже проиграла суд и теперь ютится в старом ветхом домишке.

А семья Косолаповых по-прежнему вынуждена снимать жилье в райцентре.

— Нас четверо, — рассказала Мария, дочь Сергея Косолапова. — Доходы семьи маленькие, пенсии у родителей скромные. Мама работала поваром в детском саду, у нее зарплата всегда была небольшая. А отец всю жизнь в лесу трудился, вальщиком был. У него сейчас болят ноги, приходится часто вызывать врача. Снимать жилье для нас накладно. Но дело не только в деньгах. Обидно ведь: всю жизнь они работали, а под старость лет остались вообще без крыши над головой…

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Редакция обратилась в администрацию Прилузского района с вопросам: что дальше ждет Косолаповых?

Как нам ответил заместитель руководителя муниципального района «Прилузский» Александр Бойко, о ситуации им хорошо известно. Вопрос с контроля не снят. «Мы ищем пути решения», – заверил Александр Станиславович.