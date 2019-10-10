В Прилузском районе медведи разорили пасеку

Холодное и дождливое лето лишило зверей кормов, и они осмелели — свободно рыщут в поисках пищи в центре населенных пунктов.

На прошлой неделе в селе Лойма Прилузского района медведи разорили пасеку. В поисках меда звери разломали ульи и раскидали обломки. О погроме, который учинили косолапые, сообщила «Трибуне» Оксана Куликова.

— Пасеку мы держим второй год, — рассказывает Оксана Альбертовна. — Чтобы медведи разворошили ульи – такого еще не было. Другие пасечники тоже не помнят подобных случаев. Первый раз медведь за медом пришел с четверга на пятницу. Вернувшись с работы, я заметила, что один ряд ульев полностью разворошен. Я надела специальную одежду и стала спасать пчел…

Петарды против хищников

— Не испугались? – спрашиваю женщину.

— Конечно, было страшно! Но ведь сколько труда вложено, жалко, — отвечает Оксана Альбертовна. — Когда буквально в пяти метрах от себя я увидела медведя, то рванула обратно домой. У меня был большой и яркий фонарь. Возможно, поэтому медведь тоже струсил и убежал. Но утром, когда я вышла во двор, обнаружила следы теперь уже ночного налета. Погибло шесть ульев. Осталось – семь, которые теперь берегу как могу.

— И как же?

— В магазине покупаю петарды и каждый вечер зажигаю их. Кроме того, жгу в мангале пластиковые бутылки. Еще и муж на вахте. Получается, что мы с младшей дочерью одни. Говорю ей, чтобы после школы запиралась дома и никуда не выходила.

— Оксана Альбертовна, а медведю было чем полакомиться на пасеке? Ведь пчеловоды в этом году жалуются, что меда мало.

— Немного, но есть. Основную партию меда еще не снимали, так что медведи очень хорошо поели.

А что могут власти?

По словам Оксаны Куликовой, медведи и волки терроризируют сельчан не первый год. Дикие звери бродят не только по окраинам, но и в центре села. Как выяснилось, вокруг села рыщет целая медвежья семья. Местные жители не раз встречали медведицу с двумя медвежатами. К счастью, нападений на людей пока не было.

Как сообщила «Трибуне» глава администрации поселения Ирина Куликова, о подобных визитах косолапых сообщают участковому. Он, в свою очередь, договорился с бригадой охотников из районного центра, чтобы те приняли меры. В итоге медвежью семью удалось отогнать от села. Но надолго ли?

— Мы сами ничего не можем сделать. А из местных охотников не каждый пойдет на медведя. Для этого надо приобрести лицензию, а она стоит денег. И не факт, что ты деньги потратишь и получишь трофей. Без лицензии нельзя, оштрафуют.

Екатерина МАКАРОВА, Прилузский район.