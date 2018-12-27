В провансале обнаружили примеси фосфора

В преддверии Нового года специалисты «Росконтроля» проверили качество российского майонеза, который можно найти на прилавках отечественных магазинов, сообщает «МК» со ссылкой на официальный сайт организации.

Внимание экспертов «Росконтроля» привлекли восемь брендов провансаля. Между собой по пятидесяти показателям тестировалась продукция торговых марок «Московский провансаль», «Вкуснотека», «СКИТ», «Ряба», «Просто», «Слобода», «Подворье» и «Каждый день».

В черный список попали «Слобода» и «Московский провансаль» — у данных разновидностей майонеза острый вкус и несоответствие ГОСТу по такому параметру, как «стойкость эмульсии». При этом во втором провансале предположительно имеются в составе не указанные при маркировке компоненты, которые содержат фосфор.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили шоколадные конфеты: худший результат показала марка «Красный Октябрь». Продукция попала в черный список из-за высокого содержания транс-изомеров жирных кислот в используемом для изготовления конфет жире.